Cette invention qui « élimine le groupe sanguin » va tous nous transformer en donneurs universels

La recherche médicale avance sans cesse, et c’est nécessaire pour trouver de nouveaux traitements, de nouveaux médicaments et lutter contre certaines maladies. Les vaccins, la trithérapie, ou encore les antibiotiques sont tous issus de recherches scientifiques, qui sont d’une importance capitale pour nous, humains. Un groupe de chercheurs danois et suédois s’intéresse aux groupes sanguins, et plus particulièrement au sang de donneur universel, très rare. Pour ce faire, ils auraient découvert une enzyme bactérienne qui éliminerait les groupes sanguins afin de créer du sang de donneur universel. Les dons du sang manquent cruellement, cette découverte pourrait donc changer la donne. Décryptage.

Des réserves de sang au plus bas

Les appels de l’Établissement Français du Sang sont incessants : ils manquent de donneurs ! Or, donner son sang, c’est prendre une heure de son temps pour sauver trois vies. Les réserves en France sont au plus bas, mais c’est aussi le même constat dans le monde entier. Le sang récolté permet de soigner certaines maladies, ou de palier l’urgence d’une transfusion à la suite d’un accident de voiture, par exemple. Il est donc primordial que des stocks de sang soient disponibles. Le problème étant que tous les donneurs ne sont pas compatibles avec les receveurs en attente. Et, même si les stocks étaient au plus haut, l’incompatibilité des donneurs / receveurs, est un réel problème ! Les chercheurs ont peut-être trouvé la solution.

Une enzyme bactérienne à la rescousse

Dans leur étude publiée sur la revue Nature, ils expliquent qu’une enzyme bactérienne que nous possédons presque tous dans nos intestins pourrait changer la donne mondiale. Cette dernière serait capable d’éliminer les antigènes des globules rouges, facteurs déterminant le groupe sanguin. En éliminant ces antigènes, les chercheurs seraient donc capables de « fabriquer » du sang universel ! En effet, chaque groupe sanguin de type A, B ou AB présente des antigènes A et B attachés aux chaînes de sucre (oligosaccharides) à la surface des globules rouges. Le groupe O, lui, ne porte aucun antigène, d’où le « surnom » de receveur universel. Lors d’une transfusion, les porteurs d’antigènes A ou B, doivent donc recevoir des antigènes correspondant à leur groupe sanguin. À l’heure actuelle, seuls les porteurs de groupe AB sont considérés comme « donneurs universels », mais ils sont aussi les moins nombreux (– de 5 % de la population).

Une bactérie intestinale courante

Des scientifiques de l’Université technique du Danemark (DTU) et de l’Université de Lund en Suède ont exploité des enzymes provenant d’une bactérie intestinale courante pour éliminer les antigènes A et B des globules rouges. Maher Abou Hachem, co-auteur de l’étude et chercheur au Département de biotechnologie et de biomédecine du DTU, a déclaré : « pour la première fois, les nouveaux cocktails enzymatiques éliminent non seulement les antigènes A et B bien décrits, mais également des variantes étendues jusqu’alors non reconnues comme problématiques pour la sécurité transfusionnelle ».

Bientôt un sang universel ?

La bactérie étudiée, Akkermansia muciniphila, se trouve fréquemment dans la muqueuse intestinale humaine, et se nourrit des mucines, composants majeurs du mucus intestinal, via des enzymes pour produire de l’énergie. Les chercheurs ont testé 24 enzymes bactériennes sur des échantillons de sang, constatant qu’elles étaient efficaces pour convertir le sang des groupes A et B en un type de sang universel. « Nous sommes sur le point de pouvoir produire du sang universel à partir de donneurs du groupe B, mais il reste encore du travail à faire pour convertir le sang du groupe A, plus complexe », a conclu Abou Hachem. Un dépôt de brevet est en cours et les études vont se poursuivre sur quelques années, avant peut-être de pouvoir créer un sang universel, crucial pour de nombreux malades. Je vous rappelle que vous pouvez donner votre sang, simplement en recherchant une collecte dans les Établissements Français du Sang sur le site de l’EFS. Pensez-vous, comme moi, que cette étude pourrait changer la donne mondiale en matière de dons du sang ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. De plus, vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .