Dans vos veines coule peut être le « sang en or », le groupe sanguin Rh null le plus rare au monde

Quel est votre groupe sanguin ? À cette question, nous répondons groupe A, B, AB ou O en général, puisque ce sont les plus répandus et la dénomination que nous utilisons. En termes médicaux, cela ne veut pas dire grand-chose. En réalité, il y a 44 ensembles de types sanguins, également appelés familles ou systèmes de groupes sanguins, parmi lesquels le système ABO est le plus largement reconnu, explique Thierry Peyrard. Un biologiste médical et directeur du Département national de référence en immuno-hématologie et sang rare à l’Établissement français du sang. Dans une interview accordée au Journal des Femmes, ce spécialiste revient sur le groupe sanguin le plus rare au monde : le Rh null aussi appelé « sang en or ». Quelles sont les particularités de ce groupe sanguin ? Et, quelles conséquences peut-il avoir sur le porteur ? Décryptage.

Qu’est-ce qu’un groupe sanguin ?

Un groupe sanguin est une classification des différents types de sang en fonction de la présence ou de l’absence de certaines protéines et d’anticorps spécifiques à la surface des globules rouges. Le groupe sanguin est transmis de façon héréditaire par les parents biologiques. Les deux systèmes de groupes sanguins les plus couramment utilisés sont le système ABO et le système Rhésus (Rh). Pour les « groupes A », on note la présence d’antigènes A à la surface des globules rouges et d’anticorps anti-B dans le plasma. Pour les « groupes B », les antigènes B sont présents à la surface des globules rouges et les anti-A dans le Plasma.

Les personnes de groupes AB ont donc des antigènes, A et B à la surface des globules rouges, et sans anticorps anti-A ni anti-B dans le plasma. Enfin, les personnes de groupe O ne possèdent pas d’antigènes A et B à la surface des globules rouges, mais les deux anticorps anti-A et anti-B présents dans le plasma. Quant au système Rhésus (+ ou -), il indique la présence de l’antigène Rhésus (+) ou son absence (-) à la surface des globules rouges.

Qu’est-ce que le groupe sanguin Rh null ?

« En France, en 18 ans de carrière, nous avons trouvé trois groupes Rhésus null, dont un en Belgique », explique le biologiste. Le groupe sanguin Rh null, également connu sous le nom de phénotype Rhésus nul ou Rh null, est un groupe sanguin très rare caractérisé par l’absence totale ou presque totale des antigènes Rhésus (D) à la surface des globules rouges. Les personnes ayant ce phénotype ne présentent aucun des antigènes habituellement présents dans le système Rh. De plus, le biologiste précise également que les trois personnes porteuses de ce groupe sanguin, étaient déjà des patients, et qu’aucun nouveau porteur n’a été découvert ces dernières années. Il conseille d’ailleurs aux porteurs de ce sang rare, de se faire connaître du corps médical afin de pallier toute urgence liée à ce sang, ainsi que pour aider la recherche médicale sur ce sang rare, et relativement méconnu.

Quelles sont les « conséquences » pour le porteur ?

Comme nous vous l'avons dit, le Rh null est extrêmement rare. On estime qu'il existe seulement quelques dizaines de personnes dans le monde entier avec ce phénotype. L'une des conséquences liée à ce groupe sanguin, est de trouver des donneurs compatibles en cas de transfusion sanguine. Les personnes porteuses de ce sang si rare doivent alors se préserver au maximum afin de ne jamais avoir besoin de transfusion. Ce sang est si rare, qu'il pourrait n'y avoir aucune disponibilité en cas d'urgence, même vitale. Les porteurs de ce groupe sanguin sont des sujets importants pour que la recherche médicale avance, d'où l'importance de se signaler auprès de l'Établissement Français du Sang si vous êtes porteur du groupe « sang en or ».