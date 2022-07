Avez-vous le “Sang en Or” ? Un groupe sanguin extrêmement rare qui sauve pourtant tellement de vies !

Que répondez-vous lorsque l’on vous demande votre groupe sanguin ? A, B, AB ou O, les quatre groupes sanguins les plus connus… Mais vous pourriez aussi faire partie de la cinquantaine de personnes traquées par les établissements de dons du sang du monde entier ! On l’appelle le « sang en or ». Les rarissimes porteurs de ce groupe sanguin sont des donneurs universels, recherchés par les médecins pour leurs patients difficilement compatibles. Mais ces personnes ne sont pas receveurs universels, et sont donc elles-mêmes en grand danger au moindre accident nécessitant une transfusion.

Comment sont déterminés les groupes sanguins ?

Si l’on s’en tient aux quatre groupes principaux, il existe en réalité des centaines de types de sang qui sont déterminés par la membrane des cellules sanguines… Un individu fait donc partie d’un groupe sanguin mais possède également un rhésus ainsi que d’autres systèmes basés sur les antigènes. Ce sont tous les critères qui permettent de déterminer la compatibilité sanguine entre deux personnes. Chaque personne possède des anticorps naturels, qui pourrait détruire les cellules sanguines d’un sang non compatible. Dans la population française, on recense 45% de groupe A, 43% de groupe O, 9% de groupe B et 3% de groupe AB, mais il existe un cinquième groupe appelé phénotype Bombay, ne possédant aucun antigène. Ils produisent donc des anti-corps A, B et O, ce qui les rend pratiquement incompatibles avec toutes transfusions… On recense environ 1 personne sur 1 million en Europe.

Et le groupe « Sang en Or » c’est quoi alors ?

Moins de 50 personnes sont donc de groupe « sang en or », et ils sont considérés comme des donneurs absolument universels car leurs cellules sanguines, totalement dépourvues d’antigène, ne peuvent être rejetées par aucun autre groupe sanguin. Scientifiquement, ce groupe est appelé RHnull et les individus y appartenant sont recherchés pour la rareté de leur sang, et pour le fait qu’ils soient donneurs universels ! Surtout en cet été 2022, où les réserves de sang sont les plus basses jamais connues en France…

Communiqué de l’Etablissement Français du Sang…

Voici ce que publie l’EFS concernant cette dangereuse baisse des stocks de sang : En ce début d’été, les stocks de produits sanguins sont anormalement bas et constamment en baisse… Les dons se font de plus en plus rares et il manque déjà 20 000 poches pour faire face aux besoins des malades. A l’approche des grands chassés croisés estivaux, et des potentiels besoins pour les accidentés de la route, les poches de sang risquent de manquer. L’établissement français du sang, présent partout sur le territoire français, en appelle à la mobilisation d’urgence de tous ceux qui sont en capacité de donner leur sang ! Que ce soit dans une maison du don, dans une collecte mobile, ou sur votre lieu de travail, prenez-rendez-vous dès maintenant ! Un don de sang, c’est trois vies sauvées, dont la vôtre peut-être, ça vaut le coup de réfléchir non ?