Quels sont les groupes sanguins les plus répandus en France, et dans le monde ?

Les donneurs de sang se montrent de plus en plus nombreux, et de tous âges. Et c’est tant mieux, car le don de sang est vital pour soigner différentes maladies. Et parmi les différents groupes sanguins, certains sont plus demandés que d’autres.

Comme nous ne naissons pas tous avec le même patrimoine génétique, cela se voit au niveau de notre phénotype (défini par l’ensemble des caractères apparents d’un individu), auquel appartient justement notre groupe sanguin.

Les différents groupes sanguins et leur rhésus

Il existe quatre groupes sanguins différents :

Le groupe A;

Le groupe B;

Le groupe AB;

Le groupe O.

Ces quatre groupes sont répartis selon les anticorps présents dans le sang, sous le nom de système ABO.

Le rhésus est un système qui permet de sous-classer les catégories de groupes sanguins; il est défini par la présence ou non de l’antigène D à la surface du globule rouge: quand le rhésus est positif, l’antigène D est présent, en revanche, quand il est négatif, l’antigène D est absent. L’intérêt de cette classification est de pouvoir procéder à une transfusion en éliminant le risque d’incompatibilité.

En effet, au niveau de notre système immunitaire, notre réponse s’effectue grâce aux anticorps dirigés contre les antigènes dits “inconnus” (d’ailleurs, le principe du vaccin est d’injecter en dose minime des antigènes présents sur les virus, afin de permettre une reconnaissance préalable de celui-ci par notre corps et donc d’amplifier la réponse immunitaire en cas d’infection).

Les personnes présentant un rhésus négatif peuvent donc déclencher une réponse immunitaire si on leur injecte du sang du même groupe ABO, mais avec un rhésus positif; la transfusion ne pourra donc pas avoir lieu. En réalité, il existe donc au total non pas quatre, mais huit groupe sanguins différents.

La répartition des différents groupes sanguins en France

En France, les groupes sanguins sont inégalement répartis. Le plus fréquent étant le groupe A rhésus positif et le plus rare étant le groupe AB rhésus négatif. Voici la répartition des groupes sanguins en France du plus fréquent au plus rare :

Le groupe A+ : 38% ;

Le groupe O+ : 36% ;

Le groupe B+ : 8% ;

Le groupe A- : 7% ;

Le groupe O- : 6% ;

Le groupe AB+ : 3 % ;

Le groupe B- : 1% ;

Le groupe AB- : 1%.

La répartition mondiale des différents groupes sanguins

Comme nous le voyons ci-dessus, les groupes A et O sont les plus répandues en France avec une fréquence respective de 45% et 42%, tandis que les groupes B et AB sont les plus rares représentant respectivement 9% et 4% de la population française, et la répartition semble tout aussi inégale à travers le monde.

En Amérique du Sud, le groupe O est de loin le plus répandu. En effet, le Pérou, par exemple, compte 71% de sa population comme étant de groupe O. Le plus rare restant le groupe AB. Le groupe B, quant à lui, est assez fréquent en Inde, il représente 40% de la population indienne. Il est également globalement répandu dans les pays d’Asie du Sud tel que le Vietnam où il représente 31% de la population.

Un don de sang correspond à trois vies sauvées, alors n’hésitez plus !