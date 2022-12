Maison passive : l’invention d’une peinture qui stocke la chaleur pour la restituer en fin de journée

Avec le changement climatique, les niveaux de température sont parfois imprévisibles, et il faut dépenser plus d’énergie en climatisation ou en chauffage pour pouvoir vivre confortablement. L’entreprise Protec Industries, de Saint-Brieuc, propose une peinture spéciale, la Tempolis Mur, qui peut aider les consommateurs à contrôler la température à l’intérieur de leur maison tout en économisant. Elle permet d’obtenir une température comprise de 18 à 26° C. Selon Loïc Barbot, gérant de la société, la Tempolis Mur stocke la chaleur pendant la journée lorsque la température dépasse les 23° C. Cette chaleur va ensuite être restituée lorsqu’il n’y a plus de soleil, relate le site Ouest France. Barbot a indiqué qu’en testant la peinture dans un appartement témoin se trouvant à Vannes pendant l’été, ils ont pu faire diminuer la température de 4° C en journée.

Comment ça marche ?

La recette de cette peinture innovante a été développée par l’ingénieur chimiste Johann Philippe et son équipe. Selon Barbot, il leur a fallu deux ans de recherche. La constitution exacte de la Tempolis Mur n’est pas connue du public, mais on sait que les chercheurs ont incorporé des matériaux « à changement de phase » dans le mélange. Ces matériaux ont la capacité de stocker la chaleur et on les trouve dans les plantes sous forme d’huile. Les matériaux à changement de phase réagissent à une augmentation de la chaleur en se solidifiant, et face à une baisse de température, ils se liquéfient. C’est ce phénomène qui permet de redistribuer la chaleur. Loïc Barbot, le gérant de Protec Industries explique également dans une vidéo que cette peinture est parfaite pour fabriquer des maisons passives et sans chauffages.

Un achat rentabilisé

La peinture Tempolis Mur permet de faire 10 à 15 % d’économie d’énergie. Elle a la particularité de fonctionner quand la couche appliquée possède une épaisseur de moins d’un millimètre. C’est d’ailleurs grâce à cette propriété que la société Protec Industries a pu déposer un brevet avec une durée de 10 ans. D’après Barbot, on utilise leur peinture comme de la peinture standard, mais il faut doubler l’épaisseur. Le coût est également 50% plus élevé. Cela dit, le gérant de l’entreprise précise que leur peinture permet de faire des économies, et elle est rentabilisée dans le temps. Selon leurs calculs, l’achat de la Tempolis Mur est amorti en quatre ans.

Les caractéristiques de la Tempolis Mur

Ainsi, pour ceux qui veulent économiser de l’argent en climatisation ou en chauffage, sachez que la peinture Tempolis Mur réduit de 20 % les pics de température. Elle permet aussi de faire 10 à 15 % d’économie d’énergie, que ce soit en hiver ou en été. Cette peinture spéciale est à l’eau et ne contient pas de COV. Elle peut être appliquée sur presque tous les types de surfaces comme le plâtre, le papier à peindre, les briques, le fibrociment, les métaux avec primaires, la tapisserie en fibre de verre, ou encore le PVC avec essai préalable.

Cependant, sur supports bruts, il faudra d’abord appliquer la peinture Tempolis Prim’. Concernant l’application, la Tempolis Mur peut être étalée à l’aide d’un rouleau laqueur mousse floquée ou un rouleau crépis fin. Dans ce cas, il faut appliquer une couche avec une épaisseur comprise entre 200 et 400 microns. Ceux qui possèdent un pistolet Airless peuvent aussi s’en servir, mais il faut que la température d’application soit entre comprise entre 15 et 30° C, et l’épaisseur à appliquer doit être comprise entre 300 et 500 microns. Plus d’informations : protec-industries22.com