« Une couverture de survie », l’invention d’une peinture thermique qui isole du froid et de la chaleur

Les températures négatives ont commencé à couvrir la France et comme on le dit souvent : ça pique ! Les températures ressenties peuvent parfois atteindre les -10 °C dans des régions qui ne sont pas habituées à cette chute de mercure. La conséquence directe est le recours au chauffage qui tourne à plein régime. Pour tenter de limiter la consommation de chauffage, un produit innovant commence à gagner du terrain : la peinture thermique. Certes, dresser un rempart contre le froid grâce à une peinture isolante thermique (se posant comme une peinture classique) est un moyen simple, mais reste encore assez coûteux. Découverte.

Isoloméo, qu’est-ce que c’est ?

L’entreprise des Hauts-de-France, Oméo, vient de mettre au point une peinture isolante 3 en 1, Isoloméo. Notons que cette entreprise est un spécialiste des économies d’énergie à travers ses produits tels que des panneaux solaires, des chaudières ou des poêles à granules. La peinture isolante 3 en 1 conçue par cette dernière garantit des économies d’énergie sur toute l’année. Grâce à sa composition, elle va permettre de vous isoler du froid l’hiver et de la chaleur l’été. Laurent Mischkind, directeur d’Oméo, explique que les tests effectués avec la peinture Isoloméo garantissent une réduction de 30 % de l’impact de la température extérieure à l’intérieur.

Pourquoi cette peinture est-elle innovante ?

Le secret de cette peinture réside bien entendu dans sa conception. L’entreprise Oméo fabrique une peinture phase aqueuse ultra-concentrée en extraits secs. C’est-à-dire qu’elle est composée de minuscules particules de céramiques aux forts pouvoirs isolants. En réalité, Isoloméo fonctionne comme un isolant mince réflecteur qui utilise le principe de la réflexion thermique. La surface recouverte de céramique à 80 % devient un miroir qui va réfléchir la chaleur pour qu’elle reste à l’intérieur de votre maison et ne s’échappe plus par la porosité des murs.

La peinture conçue par Oméo ressemble à « couverture de survie » pour vos murs intérieurs. En apposant Isoloméo sur des murs déjà isolés de préférence, la peinture va renforcer l’isolation et former une barrière contre le froid ou le chaud sur la totalité de la surface du mur, évitant ainsi les déperditions de chaleur. Elle permet simultanément une isolation thermique, un rempart contre l’humidité et une étanchéité à l’air. Une caractéristique qui permet de maintenir une température agréable toute l’année, sans pousser sur le chauffage ni sur le système de climatisation.

Pourquoi est-ce un bon plan dans les Hauts-de-France ?

La région des Hauts-de-France, située au plus au nord de la France, est l’une des régions les plus humides. De plus, de nombreuses maisons sont anciennes, vestiges des grandes exploitations minières du nord. Ces maisons sont isolées pour la plupart, mais ne sont pas non plus des constructions neuves. La peinture thermique isolante Isoloméo vient donc apporter un moyen supplémentaire de se protéger du froid et de l’humidité. La peinture Isoloméo va rendre les murs moins poreux et, en conséquence, les empêcher d’absorber l’humidité, responsable de la baisse des températures à l’intérieur. Le PDG de l’entreprise précise que cette peinture permet de réaliser des travaux d’isolation sans entreprendre de gros travaux et que cette peinture est également apposable sur les toitures. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Oméo.fr.