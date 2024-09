L’invention d’une peinture « climatisante » qui exploite le refroidissement radiatif passif

La lutte contre le dérèglement climatique est l’un des défis majeurs du XXIe siècle. Dans son 6ᵉ rapport d’évaluation, le GIEC affirme que la hausse de la température globale s’est encore accentuée, et cela est en partie dû aux émissions de GES. Bien que les gaz à effet de serre aient un rôle essentiel dans la régulation du climat, ils contribuent au réchauffement climatique si une quantité importante est présente dans l’atmosphère. Depuis quelques années, les périodes caniculaires sont de plus en plus fréquentes, d’où la nécessité de trouver des solutions plus écologiques pour les limiter. Yi Zheng, professeur au département de génie mécanique de l’Université Northeastern, s’est tourné vers le refroidissement radiatif passif. Il a conçu une technologie de « peinture rafraîchissante » pour réduire les besoins en climatisation.

Une technologie qui exploite le refroidissement radiatif passif

La peinture blanche rafraîchissante mise au point par Yi Zheng exploite le refroidissement radiatif passif, une méthode visant à produire du froid par rayonnement de la chaleur dans l’espace. Elle est conçue pour réfléchir la chaleur du Soleil, au lieu de l’absorber. Une technologie efficace, selon lui, pour « refroidir la planète coup de pinceau par coup de pinceau ». Des composants optiques intelligents auraient contribué à améliorer la réflectivité de la peinture, a-t-il expliqué. Mais le professeur affirme également utiliser la nanotechnologie pour extraire la chaleur des bâtiments et envoyer le rayonnement infrarouge dans l’espace via des longueurs d’onde non absorbées par l’atmosphère terrestre. Il reste convaincu que cette technologie de refroidissement a le potentiel de réduire l’utilisation de la climatisation et les émissions de carbone. « Mon plan consiste en fait à appliquer des matériaux de refroidissement passif à toutes les surfaces exposées dans le monde entier […] Notre objectif ultime est de lutter contre le réchauffement climatique et de réduire l’empreinte carbone, ainsi que les émissions de GES », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Des tests effectués au Texas et sur le campus de l’Université Northeastern

Selon Yi Zheng, ils ont déjà testé l’efficacité de cette peinture rafraîchissante dans des hangars de stockage, sur le campus de Burlington et au Texas. Ils ont obtenu une baisse de la température intérieure d’au moins 5 °C, un résultat qu’ils considèrent comme très prometteur. « Chaque degré de refroidissement fourni par cette peinture est un degré qui n’a pas besoin d’être refroidi par un climatiseur », explique Zheng. De plus, c’est un système de refroidissement qui ne nécessite pas d’électricité pour fonctionner et il est facile à appliquer. Il suffit de pulvériser la peinture ou d’utiliser un pinceau. « Il est vraiment facile d’appliquer ce matériau sur une surface extérieure […] Vous pouvez choisir l’épaisseur adaptée », a-t-il ajouté, tout en indiquant que par rapport à une simple peinture blanche, leur technologie offre de nombreux avantages.

Une technologie pouvant offrir des solutions efficaces à l’échelle mondiale

D’après le professeur, leur peinture rafraîchissante pourrait être appliquée aux maisons, aux immeubles d’appartements, aux routes, aux pistes cyclables et pédestres, etc. Elle pourrait offrir des solutions efficaces à l’échelle mondiale (surtout dans les régions vulnérables au changement climatique), d’autant plus que c’est une technologie facile à mettre en œuvre et peu coûteuse. Zheng a indiqué qu’ils se sont fixés pour objectif de commercialiser des peintures rafraîchissantes prêtes à l’emploi dans quelques mois.

« Il est important de rendre cette technologie climatique disponible le plus rapidement possible […] La technologie de refroidissement passif peut contribuer à sauver le monde », a-t-il conclu. Pour information, sa start-up Planck Energies collabore actuellement avec la société de peinture 3M. Plus de détails ici. Cela fait plusieures années que j’envisage de peindre mon toit plat en blanc pour limiter les effets de la chaleur, voici peut-être la solution ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .