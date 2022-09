Des chercheurs du MIT ont inventé une peinture qui produit de l’hydrogène avec la lumière du soleil et l’humidité de l’air

La peinture photovoltaïque est un revêtement qui n’est pas nouveau. Elle est utilisée depuis des années déjà dans les domaines du bricolage et de la construction. Il suffit de l’appliquer sur les murs et les façades extérieurs pour en faire une source d’énergie. Dernièrement, des chercheurs de l’Institut Royal de Technologie (RMIT) de Melbourne, en Australie, ont mis au point un nouveau type de peinture photovoltaïque. Elle absorbe également l’humidité dans l’atmosphère pour produire de l’hydrogène. Ce dernier pourra ensuite être utilisé pour l’alimentation des piles à combustible ou servir de carburant pour les moteurs à combustion.

D’après un rapport du RMIT, la peinture est fabriquée avec du plastique polymère. Dans sa composition, il y a des nanoparticules d’oxyde de titane associées à une variante de sulfure de molybdène synthétique. Cette combinaison permet la production de l’hydrogène grâce à l’effet catalyseur. Le dioxyde de titane, étant un pigment blanc, a pour fonction de réfléchir la lumière de façon optimale. Quant au sulfure de molybdène synthétique, étant donné qu’il possède les mêmes propriétés que le gel de silice, il absorbe l’humidité dans l’air. Ce composé chimique sert également de semi-conducteur, indispensable pour la décomposition des molécules d’eau. L’auteur principal de l’étude, le Dr Torben Daeneke, affirme que ce produit pourra « transformer un mur de briques en un système capable de récolter de l’énergie et de produire du carburant ».

Alors que les panneaux photovoltaïques impliquent des contraintes en termes d’installation, cette peinture innovante promet le contraire. À l’instar des peintures ordinaires, elle a le grand avantage d’avoir une possibilité d’applications très large (mur, clôture, voiture, lampadaire, équipements extérieurs, etc.). Qui plus est, selon les inventeurs, son coût de production est peu élevé. Le prix devrait donc être accessible à tous.