Sunity : jusqu’à 780 € d’économie à gagner sur les panneaux solaires et un accès privilégié aux offres du Black Friday.

Si vous êtes adeptes des promotions et offres exceptionnelles, il existe une date qui ne peut pas vous échapper cette année ! Le vendredi 24 novembre prochain, ce sera l’événement annuel du BLACK FRIDAY que les plus puristes de la langue française appelle le vendredi noir évidemment ! Le Black Friday se déroule dans tous les magasins, et sur tous les sites d’e-commerce. Cette année Sunity ne sera pas en reste avec des promotions exceptionnelles qui vous attendent sur leurs panneaux solaires évidemment. Mais, il va falloir patienter quelques jours avant d’en connaitre toutes les modalités. Pour vous faire patienter, Sunity lance un grand jeu concours avec jusqu’à 780 € d’économie à gagner et un accès privilégié aux offres du Black Friday.

Les panneaux solaires Sunity, présentation

Actuellement, des offres promotionnelles sont déjà en cours, mais Sunity vous concocte des promotions de dingue pour le Black Friday ! Si vous n’avez pas la patience d’attendre, voici les offres en cours actuellement :

Ces promotions sont déjà intéressantes, mais elles le seront encore plus dès l’arrivée du Black Friday.

Quelles économies pourriez-vous réaliser avec un kit Quattro ?

Avec le kit Uno (425 W) vous pouvez économiser 170 € par an, le calcul est donc assez simple : 680 € d’économies par an, après amortissement. De quoi vous offrir un joli cadeau grâce à vos panneaux solaires, non ? Bien sûr, les économies varieront en fonction de la zone géographique d’installation. Ainsi, dans notre région, la Seine-et-Marne, nous pourrions économiser 569 € soit 5 688 € sur une décennie.

Avec une rentabilité estimée en seulement 4,6 ans, cette option génère annuellement 1 976 kWh, à un coût de production compétitif de 0,08 € par kWh, comparé au prix d’achat du kWh en France, établi à 0,2228 €. Les économies seront encore plus importantes à Marseille (696 €) mais moins à Roubaix (524 €). Eh oui, nous ne sommes pas tous égaux devant la générosité du Soleil !

Le jeu concours, l’événement à ne pas manquer

Pour participer au jeu concours organisé par Sunity, il vous suffit de vous rendre sur la page d’accueil du site. Cliquez ensuite sur le bandeau en haut de la page qui indique : BLACK FRIDAY : Jusqu’à 780 € de remise. Une fois sur cette page, vous découvrirez un joli paquet-cadeau à droite de votre écran. Tournez la roue, inscrivez-vous et découvrez si c’est votre jour de chance. En jeu, des réductions de 5 %, 10 %, 15 % ou de 30 € et bien sûr le « gros lot » avec la chance d’être inscrit au tirage au sort pour gagner 780 € de réduction.

Bonne chance à tous. Quant aux promotions spéciales pour le Black Friday, nous ne pouvons pas encore vous en dévoiler tous les secrets. Un petit indice : plus vous achetez de panneaux solaires, moins vous paierez cher, et plus vous économiserez.