Cette célèbre boutique de bricolage propose un carport doté de 10 panneaux solaires (4,1 kW)

Les dernières augmentations des tarifs de l’électricité nous amènent à réfléchir à limiter notre consommation. Et, pour réduire cette consommation, pourquoi ne pas produire sa propre électricité ? C’est facile à dire, mais pas toujours évident à mettre en œuvre, notamment lorsque notre toiture est mal exposée, ou que nous n’avons tout simplement pas le budget pour une installation en toiture. Habitat et Jardin, via la boutique en ligne de Castorama, propose une solution intelligente qui combine un carport pour abriter vos véhicules et des panneaux solaires pour produire de l’électricité « verte ». Une solution parfaite pour ceux qui souhaitent joindre l’utile à l’agréable. Le carport avec panneaux solaires est vendu au prix de 5 468 € chez Castorama. Certes, cela représente une somme élevée, mais bien moins qu’une installation classique. Je vous le présente immédiatement.

Présentation du carport avec panneaux solaires intégrés

Ce carport que je pourrais qualifier d’intelligent est couvert de panneaux photovoltaïques intégrés. Une idée géniale puisque cela évite la construction d’un carport ou d’un garage, puis l’achat de panneaux solaires ensuite. En termes de dimensions, il mesure 366 × 556 × 366 cm hors tout, et est conçu pour résister à des conditions météorologiques extrêmes, comme des vents de 30 m/s par exemple. De plus, sa toiture est équipée d’un système de drainage, avec gouttière, qui vous permettra même, pourquoi pas, d’installer un récupérateur d’eau en dessous. Bien entendu, il est possible de l’équiper de bornes de recharge pour véhicules électriques, afin de disposer d’une source toujours disponible.

Quelles sont les capacités des panneaux solaires intégrés ?

Les caractéristiques électriques des panneaux solaires incluent une puissance de 410 W par panneau, une tension de 31.83 V au MPP et un courant de 12.88 V au MPP. Avec une production d’énergie constante même en faible ensoleillement et une performance stable garantie à 84.8 % sur 25 ans, ces panneaux proposent une fiabilité exceptionnelle. Sur le plan mécanique, les panneaux sont légers (20,5 kg), avec une épaisseur de 30 mm et des dimensions de 172.2 × 113.4 × 3 cm. Fabriqués avec des cellules de 182 mm et un cadre en aluminium anodisé noir, ils sont conçus pour résister aux conditions les plus difficiles. La boîte de jonction IP68 assure une protection maximale contre les éléments et une garantie de 10 ans vous procure une tranquillité d’esprit à long terme. Le carport avec panneaux solaires intégrés existe également en version pour deux véhicules, pour une puissance de 8,2 kW, vendu 9 399 € sur le site Habitat et Jardin.

Quelles autorisations pour installer ce carport « solaire » ?

Les panneaux solaires sont soumis à autorisation, et l’installation d’un carport l’est aussi. Dans la configuration du carport solaire, vous devrez donc effectuer, une déclaration préalable de travaux, car la puissance des panneaux solaires est supérieure à 3 kW. Dans un secteur protégé, ou autour d’un site historique, vous devrez obtenir un permis de construire. Retrouvez sur le site du Service Public, les conseils pour installer des panneaux solaires en toute légalité. Pour le carport en lui-même, dans la mesure où son emprise au sol est de 21,04 m², vous devrez obtenir un permis de construire.

Retrouvez tous les conseils pour la construction d’un carport sur le site du Service Public. Je vous rappelle l’offre en cours chez Castorama : 5 468 € d’investissement pour commencer d’économiser sur votre facture d’électricité ! Que pensez-vous de ce carport deux-en-un ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

