Puis-je installer une pergola sans autorisation ?

Le printemps qui revient, c’est l’assurance d’un retour au jardin, des barbecues en famille ou entre amis, et de moments enfin passés à l’extérieur. Exit les plaids, couettes et pull-overs, place aux vêtements légers et au temps passé en terrasse. Pour vous protéger des rayons du soleil, ou de la pluie, vous envisagez peut-être l’installation d’une pergola, un aménagement très en vogue actuellement. Une pergola est considérée par le Service Public comme une « construction nouvelle » au même titre que certains abris de jardins, carports, ou garage. Mais, quelle est la réglementation à respecter pour installer une pergola ? Peut-on construire une pergola n’importe où ? Décryptage.

Quels sont les différents types de pergolas possibles ?

L’invention de la pergola ne date pas d’hier ! En effet, les premières traces de pergolas remontent au Moyen Âge, quand Léon Battista Alberti entreprit de recouvrir de branchages croisés les espaces ouverts de certaines abbayes, ou de certains lieux publics. L’homme, qui était à la fois philosophe, peintre, mathématicien, architecte, théoricien des arts, de cryptographie que de la linguistique, recouvrait ensuite de fleurs grimpantes ou retombantes ces croisements de bois. Aujourd’hui, les pergolas sont devenues de petits aménagements qui permettent de s’abriter de la pluie, ou du soleil, et qui laissent aussi l’opportunité d’y faire grimper une glycine, par exemple. Deux types de pergolas sont possibles. La pergola adossée, généralement en bois, en acier, ou en aluminium, qui vient se fixer sur le mur qui jouxte la terrasse. Le second type de pergola s’appelle « autoportante ». Elle peut aussi être en bois, en aluminium ou en acier, mais s’installe sans être fixé à un support particulier. Ce sont, en quelque sorte, des tonnelles, mais plus durables et souvent plus chères aussi.

Que dit la loi au sujet des pergolas ?

Si vous avez déjà installé un abri de jardin, les conditions sont les mêmes pour une pergola. Voici ces conditions :

Moins de 5 m² de surface au sol : aucune déclaration ni autorisation.

Surface au sol comprise entre 5 m² et 20 m² : déclaration préalable de travaux.

Plus de 20 m² d’emprise au sol : permis de construire.

Attention, ceci est valable uniquement pour des sites non classés ou éloignés du périmètre d’un bâtiment historique. Dans ces deux derniers cas de figure, quelles que soient la surface et la hauteur de votre pergola, vous devrez obtenir l’autorisation de la mairie et des architectes des Bâtiments de France. Ce qui peut prendre du temps, et être relativement compliqué, ne nous voilons pas la face !

D’autres règles à connaître pour construire une pergola

Pensez toujours à vous renseigner sur le Plan Local d’Urbanisme, propre à chaque municipalité, pour connaître vos droits et vos devoirs en matière de constructions. En effet, certains PLU imposent des matériaux, des couleurs, ou des configurations précises. Dans certaines communes, les pergolas doivent aussi être installées à des distances minimales par rapport aux limites de propriété et aux constructions avoisinantes. Par exemple, vous pouvez être obligés d’utiliser du bois, des tuiles plates, ou de l’ardoise, en fonction du PLU en vigueur dans votre lieu de résidence. Connaissiez-vous ces quelques règles d’urbanisme concernant les pergolas ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .