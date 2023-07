Eclettica Solar Power, l’invention d’une pergola bardée de panneaux solaires, isolée et insonorisée

Vous possédez une terrasse et aimeriez la transformer en pièce supplémentaire, sans engager de gros travaux ? Et si vous optiez pour une pergola qui, en plus, vous permettrait de produire de l’électricité ? C’est justement ce que propose la marque Eclettica Solar Power avec sa pergola bioclimatique, photovoltaïque, isotherme, étanche et insonorisante. Un système innovant et sophistiqué permettant de transformer une terrasse en pièce supplémentaire qui, en plus, vous assure de bénéficier de l’énergie solaire. La pergola bioclimatique serait-elle une nouvelle opportunité de produire de l’électricité gratuite ? Et que dit la réglementation au sujet des pergolas bioclimatiques ? On va tout vous expliquer !

Les points forts de la pergola photovoltaïque Eclettica Solar Power

La pergola Eclettica se dote d’une couverture de panneau sandwich totalement étanche qui vous assure une protection contre la pluie, vous permettant de profiter de votre espace extérieur, même par temps humide. De plus, vous pouvez ajouter des panneaux d’insonorisation pour un confort acoustique optimal. Grâce à ses panneaux sandwich isothermes, elle vous permet de contrôler la température, vous assurant ainsi un espace frais en été et chaleureux en hiver. Elle est conçue pour résister à la charge de neige. Avec une taille maximale de 600 × 500 cm, elle peut supporter une charge de neige en toiture de 50 daN/m² et de 100 daN/m² en version renforcée. Son toit est conçu pour faciliter l’évacuation de l’eau et pour les soirées en terrasse, elle s’équipe d’un éclairage LED intégré.

Trois versions disponibles

Cette pergola est équipée d’un système photovoltaïque de 3,06 kW, de 4,08 kW ou de 5,10 kW, avec stockage d’énergie. Le système PV 3,06 possède des dimensions de structure de 400 × 500 cm et plus. Il se dote de modules monocristallins BBO de 500-510 Wp, équipés de 132 cellules demi-coupées. Il dispose d’une puissance nominale de 3,06 kW et propose aussi, en option, un bloc batterie externe au lithium-fer-phosphate. Chaque bloc batterie a une capacité de 5 kWh, vous permettant de stocker et d’utiliser efficacement l’énergie solaire. Elle s’équipe également d’un onduleur hybride d’une puissance nominale de 4 kW. Une version 4.08 kW, avec 8 panneaux et une version 5,10 kW avec 10 panneaux solaires sont également disponibles. Quelle que soit la version choisie, chacune est pourvue d’un logiciel de gestion de l’alimentation. Les panneaux solaires sont tous fabriqués par Bisol, une entreprise leader dans ce domaine. En savoir plus ? Rendez-vous sur giuliobarbieri.it.

Quelles sont les autorisations nécessaires pour l’installation d’une pergola bioclimatique en France ?

Les déclarations à effectuer pour la construction d’une pergola vont dépendre de la surface qu’elle occupera au sol, comme pour les abris de jardin. Si la surface d’emprise au sol de votre pergola est inférieure à 5 m², vous pourrez l’installer sans autorisation. De 5 à 20 m², vous devrez effectuer une demande de travaux auprès de votre mairie. Enfin, imaginons une pergola qui couvre la totalité de votre terrasse de 40 m², dans ce cas, il faudra déposer une demande de permis de construire. Pour une demande de travaux, le délai de réponse est d’un mois et pour le permis de construire, il est de trois mois. Sans réponse de la part de votre service urbanisme dans les délais respectifs indiqués, cela vaut pour autorisation. Conservez bien vos documents et notamment la date de dépôt de votre demande, cette date fera foi en cas de litige avec les services municipaux ! Attention, si vous installez une pergola ou toute autre construction sans autorisation, vous risquerez une amende de 1 200 € à 6 000 € par mètre carré construit et non déclaré.