Peequal, l’urinoir féminin « 6 fois plus rapide » qui réduit les files d’attente dans les festoches

Nous les femmes, lorsque nous prend une envie pressante, ne disposons pas d’autre choix que de trouver des toilettes. Eh oui, notre constitution morphologique nous oblige à nous dévêtir, pour satisfaire un besoin vital ! Vous les hommes, avec votre appendice central, n’avez qu’à lui faire prendre l’air pour vous soulager. Nous vous rappelons tout de même qu’uriner contre un mur, ou derrière un arbre est interdit par l’article R632-1 du Code pénal modifié par le décret n° 2010-671 du 18 juin 2010. Que diriez-vous, Mesdames, de pouvoir uriner comme les hommes ? Cependant, je vous rassure, uriner debout ne fait pas partie de mes rêves les plus fous. Néanmoins, une invention baptisée Peequal prétend pouvoir proposer cette opportunité avec un passage « six fois plus rapide » qu’en temps normal. Découverte.

Pour réduire les files d’attente

Eh oui, c’est dans l’esprit de deux inventeurs britanniques qu’est né le Peequal, Amber Probyn et Hazel McShane dans le cadre de leur projet de maîtrise de l’Université de Bristol. Leur problématique étant de « résoudre un problème réel », si tant est qu’uriner debout pour une femme en soit un. Toujours est-il que les deux amis ont jugé que cela représentait un problème pour certaines femmes et notamment dans les festivals musicaux. Avouons tout de même que la file d’attente est toujours bien plus longue chez les femmes que chez les hommes qui disposent d’urinoirs. Parfois, dans les toilettes éphémères pour femmes, l’hygiène laisse aussi grandement à désirer. C’est donc bien pour résoudre ce problème précis que les deux étudiants ont imaginé le Peequal.

Sans porte, ni toiture au-dessus de la tête

Rassurez-vous Mesdames, personne n’aura une vue plongeante sur votre fessier ! En réalité, les inventeurs ont conçu une structure qui ne comporte ni portes ni toit et dans laquelle la femme s’accroupit. L’intérieur est masqué par des murs incurvés positionnés pour cacher l’utilisatrice. Néanmoins, les femmes à l’intérieur, peuvent, elles, voir au-dessus des murs, lorsqu’elles urinent, même si je comprends mal l’intérêt. Après avoir levé 500 000 £ d’investissement, soit environ 584 580 €, les deux inventeurs espèrent bien envahir la France avec leurs étranges urinoirs féminins.

Des toilettes plus écolos

Les urinoirs Peequal ont déjà été testés à Londres durant le marathon ainsi qu’aux festivals Glastonbury, Download et Pride en 2023. Apparemment, ils ont rencontré un succès inattendu. Tout d’abord, il est possible d’installer beaucoup plus de toilettes, que sur des toilettes classiques, et les femmes estiment le passage plus rapide. Mais, ces toilettes innovantes ont également un meilleur impact environnemental. En effet, transportées à plat, elles réduisent le nombre de véhicules nécessaires à leur acheminement.

L’un des inventeurs affirme à ce sujet : « comme nos urinoirs sont modulaires et emballés à plat, une seule de nos commandes pour le festival cet été permettra de retirer 70 camions – ou 140 trajets en camion – des routes ». Enfin, lors de l’utilisation, elles nécessitent aussi moins d’eau ou de produits chimiques pour évacuer les déjections. Plus d’informations sur le site Peequal. Et, vous, Mesdames, seriez-vous prêtes à utiliser ce type de WC ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. De plus, vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .