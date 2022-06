Löyly : un étudiant danois invente et construit un mini sauna flottant qu’il utilise sur le lac Léman

Dans les pays d’Europe du Nord, le sauna est une véritable institution… Aussi appelé bain finnois, le sauna est une petite cabane de bois située à l’extérieur (ou une pièce de la maison), dans laquelle on prend un bain de chaleur sèche. La température d’un sauna se situe entre 70 et 100° à l’intérieur et cette pratique est une véritable tradition sociale et familiale depuis 2000 ans dans les pays nordiques. La ville de Tampere, en Finlande, est d’ailleurs la « capitale mondiale du sauna ». Et, c’est justement après un séjour en Finlande, qu’un étudiant danois a imaginé un sauna flottant construit en bois local. Découverte.

Le mini sauna flottant danois !

Trolle Rudebeck Haar était en fin d’étude d’Art et de Design à l’université de Lausanne, quand il a imaginé ce mini sauna flottant. Le jeune homme a vécu en Finlande, où comme nous vous l’avons dit, le sauna est une institution… Après avoir expérimenter la pratique du sauna, le jeune homme s’est dit qu’il y avait peut-être quelque chose de nouveau à apporter. L’étudiant s’intéresse beaucoup à la micro architecture et il a donc construit, en bois, le Löyly, un mini sauna flottant de 2.2 m²…

Petite visite guidée

Le mini sauna a été construit en pin Douglas suisse qu’il a fait venir d’une scierie locale. Rappelons que Trolle Rudebeck Haar étudie à Lausanne. Il a ensuite traité le bois à l’huile de teck afin que le mini sauna se fondent du mieux possible dans l’environnement… C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il a choisi une porte vitrée comme celle des shōji japonais (paroi ou une porte constituée de papier washi translucide monté sur une trame en bois). La porte vitrée coulissante permet de gagner de la place, mais également de garder une « fenêtre » ouverte sur la nature.. A l’intérieur, pas de superflu, en même temps c’est un sauna, pas une tiny house ! On y trouve donc un banc pour trois personnes, un poêle à bois et des bûches de bois. Le mini sauna est démontable et montée sur une plateforme qui fait office de ponton… L’étudiant a aussi accroché une petite échelle en acier pour pouvoir y grimper après une baignade dans les eaux fraîches du lac.

Quel avenir pour ce mini sauna flottant ?

L’étudiant explique dans une interview accordée au site Deezen : “J’imagine que ça pourrait s’utiliser pour des événements éphémères, des festivals et de l’aménagement urbain. Je souhaite que l’échelle reste petite malgré tout, pour que la partie sauna soit toujours une expérience cosy et intime.” Le mini sauna Löyly peut s’installer sur n’importe quelle surface d’eau : étang, port, lac, lagune… Le seul hic étant qu’il faut y accéder à la nage, ou éventuellement en barque… En poussant l’idée un peu plus loin, il est tout à fait possible d’imaginer ce mini sauna, posé sur une remorque que l’on pourrait déplacer partout, à la manière d’une tiny house. Rappelons que le sauna est connu pour ses bienfaits antistress mais également pour être un remède pour mieux dormir, et pour les problèmes de peau comme le psoriasis, l’acné ou l’eczéma. On adore l’idée d’un mini sauna flottant, pas vous ?