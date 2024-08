Une simple cabane dans les arbres est (dans certains cas) soumise à une autorisation et à une taxe

Dis Papa, tu nous construis une cabane dans le cerisier ? Cette phrase, je pense que mon frère et moi l’avons prononcée chaque année pendant dix ans ! Et, à chaque printemps, notre père s’armait de clous, de marteau, de planches pour nous construire la cabane dans laquelle nous refaisions le monde du haut de nos 7 et 9 ans ! Ah le bon vieux temps, celui où je n’avais pas le vertige, et de nos jeux d’enfants. Un jour, peut-être que je construirai celles de mes enfants, allez savoir ! Je ne me souviens pas d’avoir entendu mon père refuser avec l’excuse qu’il n’avait pas le « droit ». Et, pourtant, construire une cabane dans les arbres peut être soumis à autorisation d’urbanisme… Alors avez-vous le droit de construire une cabane perchée ? Je fais, pour vous, le tour de la question.

Comment la loi considère-t-elle une cabane dans les arbres ?

Si mon père n’avait pas besoin d’autorisation pour construire nos cabanes, c’est probablement pour les raisons suivantes. Tout d’abord, la cabane dans les arbres est considérée comme une HLL (Habitation Légère de Loisirs). Par conséquent, si celle-ci ne reste pas en place plus de 3 mois, et qu’elle ne dépasse pas les 5 m² au sol, elle n’est soumise à aucune autorisation. En effet, il me semble difficile de considérer nos petites cabanes comme des lieux dans lesquels nous aurions pu habiter plus de quelques heures !

Et, si je construis une grande cabane dans les arbres ?

Comme je vous l’ai déjà annoncé, si votre cabane mesure moins de 5 m² au sol, et moins d’1,80 m de haut, vous pouvez la construire. Puis, la déconstruire grâce au bois de palettes dans votre poêle à bois par exemple. Dans le cas où votre cabane ferait plus de 5 m², et moins de 20 m² de surface au sol, vous devrez déposer une demande préalable de travaux. Et, si votre cabane est immense et dépasse les 20 m² d’emprise au sol, c’est d’un permis de construire dont vous aurez besoin. Attention, toute déclaration entraînera le paiement d’une taxe d’aménagement inhérente aux constructions annexes. Enfin, si vous vous trouvez dans une Zone Naturelle, ou une forêt domaniale, il est strictement interdit d’y construire quoi que ce soit sauf si le PLU l’autorise.

Une cabane dans les arbres pour une location saisonnière ?

Sur les plateformes de locations saisonnières, les cabanes perchées sont nombreuses et plébiscitées. L’idée de grimper à 10 m de hauteur pour plonger la tête dans les étoiles séduisent bon nombre d’entre nous. Si vous aussi, vous souhaitez devenir « hôte de cabane perchée, et donc l’utiliser à titre commercial, c’est possible, mais réglementé. Les particuliers doivent simplement faire une déclaration de travaux pour toute construction de moins de 20 m² (35 m² pour les professionnels), ce qui rend le permis de construire non obligatoire dans ces cas-là. Pour plus de détails, cliquez ici.

La seule taxe applicable sera celle sur la cotisation foncière des entreprises (CFE), puisque l’usage en est commercial. Et, vous ? Racontez-moi votre meilleur souvenir de cabanes dans les arbres ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .