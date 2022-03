Comment construire une cabane dans les arbres ?

La cabane dans les arbres c’est un peu le rêve de tous les enfants, et les adultes devenus parents peuvent aussi beaucoup aimer participer à leur construction. Dans certaines familles, c’est un peu une tradition que de construire une cabane dans les arbres ! Evidemment, une cabane, comme bon nombre d’objets, peut être achetée déjà fabriquée, à monter puis à installer. Mais la satisfaction est encore plus grande lorsque l’on parvient à la construire soi-même. Avec le printemps qui revient et annonce les belles journées ensoleillées, vous allez peut-être entreprendre de construire une cabane pour vos enfants. Si telle est votre future occupation, on vous explique comment faire !

Choisir le bon arbre

Si vous décidez d’installer votre cabane dans un arbre, il faudra de préférence choisir un chêne, un pin (ou sapin), un marronnier, un hêtre, un platane ou un érable. Ne choisissez jamais un peuplier, cerisier ou noyers qui sont des bois fragiles et cassants. L’arbre devra être adulte et avoir terminé sa croissance, un arbre centenaire étant l’idéal.

Construire la structure de soutien du plancher

Une fois la hauteur déterminée, envisagez un maximum d’un mètre si la cabane se destine à un enfant, et formez l’ossature du plancher. Pour cela, fixez deux poteaux de la hauteur souhaitée au sol, de manière à former un triangle entre les poteaux et l’arbre. Les pieds des poteaux peuvent être scellés dans du béton au sol pour plus de stabilité. Entre les deux, fixez une traverse ou choisissez une branche horizontale qui servira de support au plancher. Fixez deux solives* sur le tronc et les autres sur chaque poteau. Réalisez un pré trou légèrement inférieur au diamètre du tirefond, puis fixez la solive avec un tirefond. Fixez ensuite l’autre extrémité des solives sur la traverse des poteaux. C’est pour ne pas endommager votre arbre qu’on utilisera donc de préférence un tirefond, pour ne pas piquer le tronc de dizaines de vis à bois… Une fois le trou percé sur le tronc et le tirefond installé, vous pouvez utilisez du mastic à greffer pour faciliter la cicatrisation du tronc.

*La solive est une pièce de charpente placée horizontalement en appui sur les murs ou sur les poutres pour constituer le plancher d’une pièce.

Une autre solution de fixation ?

Si vous ne voulez pas percer le tronc, la seconde solution consiste à enserrer le tronc avec des tiges filetées. Pour cela, il faut relier deux solives près du tronc, entre elles, avec une plus petite. Les trois réunies forment alors un triangle qui servira de support aux chevrons du plancher.

Construire la charpente

Fixez une traverse entre les poteaux et marquer la hauteur sur le tronc. Il faut ensuite fixer deux solives de manière horizontales sur chaque côté du tronc avec des tirefonds. Fixez ensuite deux solives aux poteaux et sur la traverse. Relier ensuite les deux solives près du tronc avec une solive plus petites, comme pour le plancher, les trois solives doivent former un triangle. Il faut ensuite poser et fixer la plus petite solive et la traverse en les espaçant de manière régulière.

Poser le plancher

Pour former le plancher, il faut poser les lames perpendiculairement aux chevrons en les collant les unes aux autres le plus possible. Si votre plancher englobe le tronc, coupez les planches autour, mais laissez entre 2 et 4 centimètre près du tronc, pour que l’arbre puisse continuer à grossir. Fixez ensuite les lames sur les chevrons avec des vis à bois.

Installer les murs

Coupez deux montants en bois aussi hauts que votre cabane, puis vissez-les de chaque côté sur les solives du bas et du haut, qui sont normalement déjà installées. Découpez vos planches de bardage et posez la première en vérifiant avec une équerre ou un niveau à bulle qu’elle est parfaitement horizontale. Vissez ensuite votre bardage avec des vis à bois. N’oubliez pas de créer une entrée ou une fenêtre en coupant des planches plus petites ! A moins que l’entrée ne se fasse par le plancher, et dans ce cas, vous y aurez laissé un trou d’arrivée.

Installer la toiture

Pour la toiture, c’est le même principe que pour les murs, et les mêmes planches de bois. Il suffit de visser les planches sur les chevrons. Il faudra ensuite assurer l’étanchéité de votre toiture, soit en utilisant un feutre bitumeux, soit en fixant des plaques de tuiles en PVC.

Relier votre cabane au sol…

Le but étant bien de pouvoir entrer dans la cabane… Le plus simple étant de fixer une échelle de bois à la porte d’entrée.

Vous pouvez également opter pour une corde à nœuds ou lisse pour y grimper, mais il faut être un minimum sportif !

La liste du matériel nécessaire :

Chevron en 3 mètres

Clous à tête plate

Equerre à tracer

Marteau

Perceuse Visseuse

Mètre ruban

Planche de bois (de récupération de préférence)

Poteaux

Scie circulaire ou sauteuse

Tirefond

Vis à bois

En imaginant que vous possédiez déjà les outils et que vous récupéreriez des palettes pour les planches, la cabane en bois devrait vous revenir à une centaine d’euros au maximum. Libre à vous ensuite de la colorer ou de la vernir, de préférence avec des peintures ou lasures écologiques, n’oubliez pas qu’elle se trouvera dans la nature !

Construire des cabanes en bois et d'autres abris simples dans les jardins et la nature Lorenz-ladener, Claudia (Author)