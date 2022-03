La French Cabane, un constructeur d’abris, de cabanes et de patios en bois 100% français

Nous avons bon espoir de voir cette crise sanitaire désormais derrière nous… Mais peut-être qu’au cours des deux années passées, vous avez découvert les joies du télétravail… Et qu’après accord avec votre entreprise, vous avez décidé de continuer ainsi. En revanche, travailler au milieu du salon, avec la télévision qui tourne en fond, ou les adolescents qui reçoivent des amis, ce n’est pas toujours une mince affaire… Et si vous installiez une petite cabane dans votre jardin pour vous isoler le temps d’une visioconférence, ou pour bosser quelques heures sur un dossier brûlant? Nous avons trouvé un fabricant de petites cabanes, idéales pour les autoentrepreneurs, télétravailleurs ou artistes, livrées à domicile et qui s’installent en quelques heures. Avec ses 6.50 m² de surface, ce n’est pas un château, mais c’est la dimension parfaite pour un bureau spacieux et organisé. Présentation.

La French Cabane, de toutes petites cabanes craquantes !

L’entreprise, qui se veut 100% Made In France, propose ce genre de mini cabanes qu’elle transforme en bureau annexe ou en petite chambre d’appoint. Arrêtons-nous un instant sur l’Abri #3; c’est ainsi qu’il se nomme: un tout petit espace de 3.2 mètres x 2.55 mètres x 2.55 mètres que vous pouvez aménager en bureau dans votre jardin. Ce n’est pas très grand, mais il est tout à fait possible de l’imaginer en chambre annexe pour loger des amis ou des randonneurs de passage. Serait-ce de nouveaux AirBnb en devenir ? Aucun prix n’est dévoilé sur le site de La French Cabane, mais un modèle de ce type pourrait a se vendre entre 5000 et 7000€… Si vous télétravaillez à l’année, c’est une alternative à envisager peut-être ?

Quelques détails à connaître sur la French Cabane

Les petites cabanes, qu’elles soient abris, cabanes pour enfants ou carport, sont toutes fabriquées en Douglas. Les bois utilisés sont tous issus de forêts éco gérées et labellisées FSC ou PEFC. Le Douglas est le bois le plus utilisé dans ce genre de construction; il dispose d’excellentes propriétés mécaniques et d’une résistance aux intempéries, mais également aux insectes mangeurs de bois et aux champignons. Le Douglas utilisé n’est pas “traité” au sens où nous l’entendons habituellement; pourtant, il ne nécessite aucun vernis pour le protéger. Le bois utilisé est dit “hors aubier”, c’est à dire qu’il provient uniquement du centre du tronc, la partie la plus noble et la plus résistante. Rien ne vous empêche ensuite de le vernir ou le colorer, mais l’entreprise rappelle qu’il faut utiliser des produits respectueux de l’environnement pour garder la philosophie de la cabane… De l’huile de lin 100% naturel sera par exemple le meilleur allié de votre petite annexe.

Comment contacter la French Cabane ?

La jeune entreprise fondée en 2019 a dû se réinventer lors de la crise sanitaire, et ils ont misé sur les petits studios de jardin, pergolas ou carport… Un marché florissant à l’heure où le télétravail est devenu un mode de travail à part entière. Le site Internet La French Cabane a été lancé le 7 mars dernier, et vous pouvez également les suivre sur leur page Facebook. Pour toute demande de contact ou de prix, il est possible de le faire dans la rubrique dédiée. Sachez que vous pouvez encore recevoir votre cabane de jardin pour l’été, les délais de livraison annoncés sont de 4 à 6 semaines environ… Elles sont trop mignonnes les French Cabane non ?