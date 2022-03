Bretagne : des “cabanes étapes” pour accueillir les randonneurs en bivouac

Vous êtes randonneurs et cet été, vous comptez faire une halte en Bretagne, du côté de Loquirec (29) ? Vous pourriez bien avoir envie de trouver un petit camping sympa, avec un vrai lit pour vous reposer… Cela tombe bien, le camping du Fond de la Baie innove en 2022: après avoir proposé des roulottes, des chalets et des cabanes en bois en 2019, le site s’équipe de petites cabanes gîtes d’étape qu’il destine aux randonneurs. Nous avons trouvé un fabricant français qui propose ce genre de produits, qui peut être aménagé en bureau ou en chambre d’appoint: la French Cabane ! Présentation.

Que sont ces cabanes de randonneurs ?

Lorsque l’on randonne, on aime aussi se retrouver dans un lit confortable après de longues heures de marches… Nul besoin de superficiel : un lit, une table et éventuellement une prise électrique suffisent. C’est exactement ce que propose ce camping, avec deux petites cabanes qui disposent du strict nécessaire. Les randonneurs peuvent les louer à la nuitée, et elles peuvent accueillir trois personnes. La camping a investi 10080€ pour ces deux cabanes et les loue 20€ en basse saison, 25€ en moyenne saison et 30€ du 16 juillet au 13 août inclus.

Autant vous dire que c’est bien moins cher qu’un hôtel ou même un mobil home ! Franchement, elles sont trop mignonnes ces cabanes, une bleue et une jaune, plantées au milieu de la verdure… Cela donne envie de les essayer non ? Pour toute réservation, vous pouvez trouverez les coordonnées du camping de Loquirec sur leur site internet ! Si le type de cabane “Randoo” vous intéresse, sachez qu’elles ont été construites par l’entreprise La Cabanerie. Plus d’infos ici > lacabanerie.fr