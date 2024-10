J’ai testé le graveur et découpeur laser Vision WeCreat (20 W) et soyons honnêtes, c’est une tuerie !

Mon métier, et la gestion de votre site préféré NeozOne m’a souvent amené à tester divers accessoires, plus ou moins performants. Touche-à-tout et fan de nouvelles technologies, je suis, par exemple, passionné par les imprimantes 3D. Donner vie à des images est un progrès technologique que je ne me lasse pas de constater. Alors, lorsque l’on m’a proposé de tester un graveur laser WeCreat Vision, je n’ai pas eu une seule seconde d’hésitation. Pour tout vous dire, je l’avais déjà repéré, mais j’avais quelques autres objets à acheter avant lui ! J’ai donc accepté, avec grand plaisir, de tester le WeCreat Vision, un graveur et découpeur laser de bureau de 20 W, qui se présente comme l’un des plus avancés du marché. En ce moment, il est d’ailleurs proposé au prix de 1 899 € au lieu de 2 899 € (code promo supplémentaire en fin d’article). C’est un investissement, mais si vous êtes créateur ou autoentrepreneur, je vous assure qu’il vaut son pesant d’or… Voici mon retour d’expérience !

Déballage et premières impressions visuelles…

Whaou, c’est peut-être le premier mot que j’ai prononcé, car pour un graveur laser, il est tout simplement beau, agréable à regarder. En revanche, je me suis rapidement interrogé sur l’éventuelle complexité à l’installer et à le dompter, je ne suis pas un professionnel de la gravure ! Mes doutes se sont rapidement dissipés, puisqu’en réalité, il est livré prêt à l’emploi, avec tous les accessoires nécessaires inclus.

Aucun montage complexe n’est requis, ce qui est un point positif pour ceux qui, comme moi, souhaitent commencer à créer rapidement.

Concrètement, il faut moins de 30 minutes pour déballer et monter la machine. Il suffit de brancher le câble d’alimentation (et son bouton d’urgence) et de relier le graveur au système d’aspiration et de filtration d’air.

Ma seconde interrogation concernait les réglages habituels (calibrage, levage, etc.), souvent fastidieux et chronophages. Nouvelle bonne surprise puisqu’une fois l’appareil installé, il suffit de le brancher, et grâce à la conception à levage automatique, aucun calibrage n’est nécessaire. Le lit laser ajuste automatiquement la distance focale, que vous travailliez avec ou sans le lit de gravure. Quant au logiciel dédié WeCreat MakeIt!, n’importe qui peut l’utiliser, même les plus néophytes d’entre nous. Petite précision, pour activer le wifi de la machine, vous devrez dans un premier temps la connecter à un ordinateur via l’USB (la machine ne dispose pas d’écran intégré). Et, c’est parti pour l’utilisation !

La caméra HD est époustouflante comme sa vitesse de mouvement !

Honnêtement, je n’avais jamais connu une telle technologie au niveau d’une caméra HD intégrée. En réalité, cette caméra totalement innovante permet de positionner les matériaux avec une précision incroyable, jusqu’à 1 mm près. Grâce à elle, je vais aussi réaliser des économies de matériaux et éviter les traditionnels ratés ! En effet, elle me permet, en temps réel, de savoir précisément à quel endroit sera placé la gravure, et c’est un vrai privilège.

La gravure est pour moi un passe-temps, mais j’imagine un professionnel, qui pourrait, grâce à cette caméra, éviter des pertes de matières premières, et ainsi optimiser ses coûts ! Du côté de la vitesse de mouvement, je résumerai par « aussitôt dit, aussitôt fait » ! En effet, elle dispose d’une précision de mouvement de 0,01 mm, et répond présente pour la totalité des matériaux, même les plus fins ou les plus durs. Ainsi, j’ai testé ce graveur sur différents matériaux, allant du bois au cuir, en passant par l’acier inoxydable et l’acrylique.

Sa capacité à s’adapter à plus de 400 types de matériaux est un véritable atout pour les créateurs et propose des perspectives créatives très larges. Par exemple, j’ai utilisé le WeCreat Vision pour graver des plaques d’identification en acier inoxydable. Le résultat est parfait, tout est lisible même les petits caractères ! Sur du bois, j’ai pu constater la redoutable efficacité du faisceau laser de 20 W, avec des découpes nettes, même sur des matériaux plus épais.

D’autres atouts qui m’ont particulièrement séduit !

Outre les performances purement techniques de cette redoutable machine, j’ai aussi adoré la technologie QuickView Matrix, qui permet de choisir les paramètres de vitesse et de puissance en un seul clic.

J’ai toujours rencontré quelques difficultés à effectuer le réglage parfait sur un graveur laser, je dois bien le reconnaître. Pour les perfectionnistes, comme moi, l’ajustement est essentiel ! Avec le WeCreat Vision, le problème est réglé puisque cette technologie lui permet d’ajuster les paramètres en fonction de la matière qu’il travaille. C’est, par exemple, le cas, pour des matériaux fragiles, comme le carton ou le tissu, qui ne risquent plus de prendre feu ou de me brûler !

Un autre atout que je ne connaissais pas auparavant : la gravure rotative

Vous avez déjà essayé de graver une tasse ou une bouteille ? Pour les objets cylindriques, la gravure est un véritable casse-tête. Or, ce graveur propose cette grande nouveauté qu’est la gravure rotative et c’est juste « magique » ! J’ai, par exemple, testé cette fonctionnalité sur un mug, juste pour le fun, et j’ai été très étonné du résultat… Je n’ai eu aucun problème à obtenir des gravures nettes et régulières, même sur des surfaces arrondies, et franchement, je ne m’attendais pas à un tel résultat ! Attention, le kit de gravure rotative doit être ajouté spécifiquement pour ce mode ou retiré pour un usage standard pour laisser libre champ à la tête de gravure au risque d’endommager l’appareil.

La sécurité n’a pas été mise de côté !

Après m’être quelque peu amusé à créer divers objets, je me suis penché sur le côté sécuritaire de cette « machine de guerre ». Ne soyez pas inquiets si vous cédez à la tentation, elle détient une certification FDA Classe 1, lui garantissant une sécurité optimale lors de l’utilisation. La gravure laser peut-être dangereuse, notamment pour les yeux, mais grâce à cette certification, le WeCreat Vision est sans danger dans toutes les conditions normales d’utilisation. Pour un créateur comme moi, aux yeux fragiles, qui utilise régulièrement des outils de découpe laser, cette caractéristique est particulièrement rassurante. En effet, la machine est équipée d’une paroi protectrice qui permet de l’utiliser sans lunettes spécifiques. Le graveur est aussi équipé d’une sécurité supplémentaire, vous ne pourrez pas lancer de gravure accidentelle, car cette dernière doit être validée manuellement en pressant le bouton de la machine.

Les autres caractéristiques à connaître sur le WeCreat Vision

Après cette présentation, je tiens également à vous informer de quelques fonctionnalités supplémentaires. C’est le cas de l’application WeCrea MakeIt ! qui est livrée avec le graveur laser. Cette dernière m’a particulièrement aidé en me proposant des outils de conception intuitifs et une bibliothèque de plus de 1 000 projets prêts à l’emploi. Très simple à maîtriser, très intuitive, elle facilitera les travaux des professionnels, comme des débutants. Le plus difficile étant, parfois, de trouver de nouvelles idées, l’application est une mine d’or pour être encore plus créatifs !

Ma petite conclusion :

Au regard de ma présentation, vous devez vous douter de mon sentiment à l’égard du graveur WeCreat Vision. Je confirme mon impression de départ : c’est un investissement financier important, mais un excellent investissement ! Que vous soyez en recherche de cadeaux originaux, ou que vous souhaitiez diversifier vos activités professionnelles de créateur, c’est probablement la machine qu’il vous faut ! L’appareil est très simple à utiliser et sera parfait pour ceux qui désirent débuter dans la découpe ou la gravure laser. Je vous rappelle la promotion en cours : son prix actuel est de 1 899 €, au lieu de 2 899 € soit une impressionnante réduction de 1 000 €, qui en fait une opportunité. Avec le code: « neozone » vous avez une réduction supplémentaire de 60 € sur tous les packs WeCreat Vision, (validité : illimitée). Je ne peux que vous recommander les yeux fermés ce redoutable graveur qui répondra à toutes vos attentes, même les plus folles ! J’ai failli oublier, WeCreat va prochainement proposer des têtes laser plus performantes que j’ai hâte de tester.

Les plus

Un montage rapide

Une prise en main enfantine

Un calibrage automatique

la caméra intégrée pour positionner les pièces

De nombreuses fonctionnalités

Plus besoin de lunettes

Les moins

Absence d’écran de contrôle

Un tarif justifié, mais pas à la portée de toutes les bourses

