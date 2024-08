C’est la fête des prix chez Geekmaxi (jusqu’au 20 août inclus)

La rentrée approche, et vous vous lancerez peut-être dans une activité créative, soit pour en faire votre activité principale, soit pour occuper vos enfants tout au long de l’année. Chez Geekmaxi, ils n’ont pas attendu la rentrée pour proposer des promotions sur quelques produits qui vont décupler votre esprit créatif. Jusqu’au 20 août inclus, quatre nouveaux produits : la machine à souder MIG-120, la machine à souder MMA-120, la presse à chaud MP-3881 et la presse à chaud à culbuteur MP-30, bénéficient d’un code de réduction de 4 % : NewMecpow. Et, à partir du 15 août prochain, ce seront les graveurs Mecpow X4 et X4 Pro qui verront leurs prix dégringoler. Au programme, 100 € de réduction pour le X4 et 150 € de réduction pour le X4 Pro. C’est parti pour la présentation.

Présentation des quatre nouveaux produits, en promotion jusqu’au 20 août inclus

Avant de vous les présenter, je vous rappelle que le code de réduction de 4 % : NewMecpow, est valable sur les quatre produits que je vais vous présenter. Vous pouvez tous les retrouver sur le site Geekmaxi.

Le poste à souder MIG-120

Ce poste à souder dispose de trois modes de soudage : MIG sans gaz, MMA et Lift TIG et prend en charge la commutation libre entre l’alimentation 110 V et 220 V. Cela lui permettant de s’adapter à vos besoins. De plus, il dispose de plusieurs fonctions de protection de sécurité afin de pouvoir l’utiliser sereinement. Pour contrôler votre avancement, il s’équipe d’un écran LCD clair et s’équipe d’une poignée pratique pour le déplacer. Le poste à souder MIG-120 est disponible en prévente au prix de 74,99 €.

Le poste à souder MMA-120

Comme le MIG-120, le poste à souder MMA-120 propose la commutation libre entre une alimentation de 110 V et 220 V. Pour surveiller, en temps réel, son fonctionnement, il s’équipe d’un affichage LED très précis. Lui aussi s’équipe de fonctions complètes de protection de sécurité, qui lui garantissent une utilisation sans danger. Ce poste à souder dispose de réglages de courant et de tension, d’une fonction de démarrage à chaud et utilise un mode de contrôle IGBT avancé. Le poste à souder MMA-120 est vendu en prévente, au prix de 64,99 €.

La presse à chaud MP-3881

Avec elle, vous allez pouvoir vous amuser à transférer, par exemple, les dessins de vos enfants sur vos t-shirts ! Multifonctionnelle, elle peut gérer les transferts de chaleur sur de multiples supports : chapeaux, pots en métal, tasses, assiettes, et bien sûr, vêtements. Pour réaliser ces travaux, elle s’équipe d’une technologie de chauffage à double tube et d’un système de contrôle numérique. Au niveau de la surveillance de l’avancée des travaux, elle se dote d’un écran double affichage LED de 30 oz. Et, pour la sécurité, vous pourrez compter sur une technologie d’isolation double et sur une conception pivotante à 360°. La presse à chaud MP-3881 est vendu en prévente au prix de 229,99 €.

La presse à chaud pour gobelets MP-30

Cette presse à chaud MP-30 pour gobelets est LA spécialiste du marquage de tasses, de verres ou de mugs en tous genres, de toutes tailles et de tous matériaux. Pour ce faire, elle s’équipe d’un panneau de commande amélioré qui permet un contrôle précis des activités en cours. Adaptée aux débutants comme aux professionnels, cette machine dispose également d’un petit avantage à connaître. En effet, elle dispose d’une doublure intérieure en silicone, qui permet une meilleure qualité de chauffe, et par conséquent, un gaufrage plus précis. La presse à chaud pour gobelets MP-30 est vendu, en prévente, au prix de 89,99 €.

Le graveur laser X4 en promotion à partir du 15 août prochain

Le graveur laser Mecpow X4 se distingue par sa puissance, son efficacité et sa précision. Avec une puissance laser de 22W, il est capable de découper des panneaux de bois de 10 mm, de l’acrylique noir de 6 mm et des panneaux d’acier inoxydable de 0,08 mm en un seul passage. Grâce à sa vitesse de gravure maximale de 22 000 mm/min et ses points laser ultra-fins de 0,08 mm x 0,1 mm, la précision est grandement améliorée. De plus, il est compatible avec divers logiciels de gravure (MKSLaser APP, LaserGRBL, LightBurn) et systèmes d’exploitation (Windows, Mac, Linux, Android, iOS), ce qui le rend adapté à tous les utilisateurs. À partir du 15 août prochain, une réduction de 100 € sera appliquée sur le graveur Mecpow X4, grâce au code de réduction de 100 € : NewMecpow1. Vous pourrez passer commande sur Amazon en cliquant sur ce lien. *Le graveur laser X4 sortira le 15 août sur toutes les plateformes de vente (Geekmaxi, etc.). Mais il est actuellement disponible sur Amazon. Les codes de réduction sont valables dès maintenant.

Le graveur Mecpow X4 Pro, en promotion à partir du 15 août prochain

Le Mecpow X4 PRO est une machine de gravure laser de haute performance équipée d’une assistance aérienne, procurant une puissance de 22 watts, idéale pour la découpe et la gravure de matériaux tels que le bois et le métal. Cette machine se distingue par ses fonctionnalités avancées, notamment une fraiseuse CNC de 144 watts intégrée, qui permet des opérations de fraisage précises et efficaces. Pour garantir la sécurité de l’utilisateur, le Mecpow X4 PRO est doté d’un arrêt d’urgence, de la détection de flammes et d’un gyroscope, pour une protection totale durant tout le processus de gravure. À partir du 15 août prochain, une réduction de 150 € sera appliquée sur le graveur Mecpow X4 Pro, grâce au code de réduction de 150 € : NewMecpow2. Vous pourrez passer commande sur Amazon en cliquant sur ce lien. Le graveur laser X4 Pro sortira le 15 août sur toutes les plateformes de vente (Geekmaxi, etc.). Mais il est actuellement disponible sur Amazon. Les codes de réduction sont valables dès maintenant.