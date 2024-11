Ces 3 moniteurs de jeu « Titan » sont en fortes promotions pendant le Black Friday

Le Black Friday n’est pas encore terminé, et les bonnes affaires continuent de pleuvoir sur les moniteurs de jeu de la marque Titan ! Si vous cherchez un cadeau de Noël en avance, ou si vous avez l’intention de vous faire tout simplement plaisir, c’est maintenant qu’il faut en profiter. Je vous présente trois moniteurs différents, tous en promotions avec jusqu’à 20 % de réduction. Ne manquez pas l’occasion de faire des économies, à quelques encâblures de Noël, ce serait vraiment dommage, non ?

Le moniteur de jeu incurvé TITAN ARMY C32C1S

Le TITAN ARMY C32C1S est un moniteur gaming 32 pouces conçu pour proposer une expérience immersive et ultra-performante. Avec une résolution QHD (2560 × 1440 p.) et un taux de rafraîchissement impressionnant de 240 Hz, il garantit une fluidité exceptionnelle pour les jeux rapides. Grâce à un temps de réponse de 1 ms et à la technologie Adaptive-Sync, il élimine les déchirures d’écran, procurant une clarté et une réactivité inégalées. De plus, il dispose d’un écran incurvé 1500R qui reproduit le champ de vision humain, pour une immersion totale.

Ce moniteur de jeu est absolument pensé pour un confort sans précédent même avec de longues heures passées devant l’écran. En effet, il s’équipe aussi d’un filtre de lumière bleue afin de protéger votre vue lors de longues sessions. Actuellement proposé à 299,99 € au lieu de 369,99 € pour le Black Friday, soit une économie de 19 % à la clé. Vous pouvez aussi le retrouver sur Geekmaxi qui propose un bon de réduction de 10 € (BFMonitor) pour tous les achats supérieurs à 200 €.

Le moniteur de jeu TITAN ARMY P27GR

Le TITAN ARMY P27GR est également un écran gaming un peu plus petit que le premier avec une taille de 27 pouces. Néanmoins, il proposera la même expérience immersive et fluide grâce à une résolution QHD (2560 × 1440) et à un taux de rafraîchissement rapide de 180 Hz. De plus, il se dote de la technologie Fast IPS, qui permet d’obtenir des couleurs éclatantes, une couverture de 120 % sRGB, et des angles de vision larges pour des images réalistes et immersives.

Enfin, il est compatible avec G-Sync et FreeSync, et élimine, comme le modèle présenté au-dessus, les déchirures et les ralentissements pour une fluidité parfaite. Actuellement et pour le Black Friday, son prix est affiché à 159,79 € au lieu de 199,99 € en cochant la case coupon avant la mise au panier.

Le moniteur de jeu TITAN ARMY P2510S

Le TITAN ARMY P2510S est un écran gaming QHD 24,5 pouces, un peu plus petit que les deux précédents. Et, ce n’est pas pour cela qu’il n’est pas performant ! En effet, il se dote d’un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 240 Hz et d’un temps de réponse de 1 ms GTG, pour les fous de jeux de compétition, et de vitesse !

Grâce à la technologie FAST IPS, cet écran garantit des couleurs éclatantes, des angles de vision larges et une clarté d'image exceptionnelle. De plus, il dispose de fonctionnalités avancées comme le HDR10, une couverture à 95 % DCI-P3, et des modes dédiés aux jeux. Et, lui aussi est en promotion pour le Black Friday avec un prix de 239,99 € au lieu de 299,99 €.