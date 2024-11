Welock casse les prix de ses serrures connectées pour le Black Friday

Vous craignez un cambriolage, ou vos enfants sont têtes en l’air et oublient sans cesse leurs clés, vous obligeant à les cacher ou à revenir les leur donner ? Pourquoi ne pas profiter du Black Friday pour vous protéger et accessoirement vous éviter de laisser vos enfants à la porte ? WELOCK lance pour ce « Vendredi Noir » quelques promotions plutôt intéressantes. Ne manquez pas les nouveaux produits WELOCK en promotion Black Friday et Cyber Monday. Je vous propose de découvrir trois serrures, qui, à quelques encablures de Noël, pourraient vous protéger des intrus ! Embarquement immédiat pour de super affaires sur les serrures connectées !

La nouvelle serrure connectée WELOCK PCB51

La serrure intelligente Bluetooth WELOCK PCB51 avec clavier est l’un des modèles phares de la marque et s’installe en quelques minutes sans perçage, car elle remplace le cylindre de la serrure existante. Elle est compatible avec les systèmes iOS et Android, et propose cinq méthodes de déverrouillage : application mobile, clavier, carte RFID, commande vocale via Amazon Alexa (avec WIFIBOX3 vendu séparément) et accès Wi-Fi à distance. Et, si vous disposez d’un parc de locations saisonnières, cette serrure convient parfaitement aux maisons, aux locations Airbnb grâce aux 10 codes utilisateurs personnalisables via l’application. Grâce à l’offre Black Friday et Cyber Monday, économisez jusqu’à 60 € avec le code promo BF60 pour un prix final de 109 €. Rendez-vous sur le site WELOCK pour profiter de l’offre.

La nouvelle serrure connectée WELOCK TOUCA51

La serrure intelligente à clavier et empreinte digitale WELOCK ToucA51 est un autre modèle phare de la marque. Elle propose, elle, six méthodes de déverrouillage, y compris empreinte digitale, code d’accès, carte RFID, Bluetooth, USB de secours et Wi-Fi (WIFIBOX3 requis). Un peu plus sophistiquée que la précédente, elle est conçue pour prendre en charge jusqu’à 200 utilisateurs, dont 99 empreintes digitales, parfaites pour les familles nombreuses, ou les lieux qui accueillent de nombreuses personnes, comme les entreprises évidemment. De plus, elle est compatible avec les systèmes iOS et Android, ce qui permet de gérer facilement les accès à distance, d’ajouter des utilisateurs, etc. Facile à installer, elle s’adapte aux portes de 30 à 70 mm d’épaisseur, respectant les standards européens. Grâce à l’offre Black Friday et Cyber Monday, économisez jusqu’à 60 € avec le code promo BF60 pour un prix final de 119 €. Rendez-vous sur le site WELOCK pour profiter de l’offre.

La nouvelle serrure connectée WELOCK Touch41

La serrure intelligente à empreinte digitale WELOCK Touch41 révolutionne la sécurité de votre porte grâce à son déverrouillage biométrique. Elle est la plus sophistiquée des trois modèles présentés et, est, elle aussi, compatible avec une application mobile, pour un contrôle pratique à distance via Wi-Fi ou Bluetooth (box Wi-Fi requise). De plus, et comme ses homologues, elle affiche un indice d’étanchéité IP65, ce qui garantit une utilisation en intérieur, comme en extérieur malgré de potentielles conditions climatiques extrêmes. Bénéficiez d’une réduction exceptionnelle allant jusqu’à 57 € grâce au code promo BF57, pour un prix final de seulement 132 € en cliquant sur ce lien. Comme tous les produits présentés, cette serrure est livrée depuis l’entrepôt européen et possède une garantie de deux ans. Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .