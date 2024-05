TOMTOP propose une belle promotion (- 46%) sur le graveur laser Swiitol E24 Pro 24W

Vous êtes autoentrepreneur et créateur d’objets de décoration et vous cherchez un matériel de pointe pour innover dans vos productions ? Je vous propose de découvrir l’un des modèles phares de la marque Swiitol le E24 Pro 24W. Avec lui, vous pourrez graver et découper toutes sortes de matériaux comme le bois, le plastique, le carton, l’acrylique, et bien d’autres encore. En ce printemps 2024, TOMTOP propose une vente flash sur ce produit. C’est ainsi le moment de profiter : le graveur laser à structure intégrée Swiitol E24 Pro 24W est au prix de 395 € sur le site TOMTOP en entrant le code de réduction SWTE24PR. La livraison est gratuite et effectuée en quelques jours depuis un entrepôt situé en Europe.

Quels sont les points forts du Swiitol E24 Pro 24 W ?

Le Swiitol E24 Pro est un graveur laser intégré doté d’un cadre en alliage d’aluminium. Lorsque vous le recevrez, vous n’aurez aucune installation à effectuer, il est prêt à fonctionner. Avec son processus de conditionnement laser de seconde génération, il comprime le spot laser pour améliorer considérablement les capacités de découpe tout en prolongeant la durée de vie des lasers. Sa technologie de couplage de spot comprimé permet une focalisation ultra-fine de 0,06 × 0,06 mm, permettant la découpe facile de matériaux épais. C’est, par exemple, le cas du bois de tilleul jusqu’à 17 mm et de l’acrylique noir jusqu’à 15 mm. De plus, cette configuration autorise la gravure directe sur des matériaux comme le métal en acier inoxydable miroir, la céramique et le verre. Sa structure stable et à haute vitesse, avec un cadre inférieur en une seule pièce et un axe X en métal à double rail de guidage, garantit un fonctionnement sans vibration à une vitesse élevée de 36 000 mm/min. De plus, sa liaison par chaîne de réservoir assure un fonctionnement fluide du faisceau de câbles, améliorant ainsi la durée de vie du câble.

Que faut-il savoir de plus sur le graveur laser Swiitol E24 Pro 24 W ?

Le graveur laser est équipé en standard d’un module de positionnement croisé à lumière rouge pour un positionnement précis de la plage de gravure et la détermination de la planéité du matériau. La nouvelle application mobile BURNLAB propose une expérience de contrôle innovante et pratique, désormais disponible sur les principaux marchés d’applications Android et iOS. De plus, il se dote d’un nouveau design de protection oculaire par filtre pour une protection efficace contre 97 % de la lumière ultraviolette. Cela vous dispense du port de lunettes spéciales. La machine est compatible avec une large gamme de logiciels de gravure, notamment LaserGRBL et LightBurn, sur différents systèmes d’exploitation tels que Windows et MAC. Elle est également équipée de fonctions de sécurité telles qu’un bouton d’arrêt d’urgence et des interrupteurs de réinitialisation et de limite, garantissant un fonctionnement sûr.

Toutes les caractéristiques techniques du graveur laser Swiitol E24 Pro 24 W

Modèle : E24 PRO

Règle de gravure : 365 × 305 mm

Puissance électrique de la machine : 130 W

Puissance électrique du laser : 90 W

Puissance optique de sortie du laser : 24 W

Longueur d’onde du laser : 455 ±5 nm

Précision de gravure : 0,02 mm

Poids net de l’équipement : 8,5 kg

Vitesse de gravure maximale : 36 000 mm/min

Type de transmission des données : connexion USB

Type de focalisation : laser à foyer fixe sans mise au point

Taille du spot : 0,06 × 0,06 mm

Logiciel d’exploitation : LaserGRBL, LightBurn pour le système Win XP/Win 7/Win 8/XP/Win 10

Application : BURNLAB compatible avec iOS et Android

Matériaux de gravure : Tilleul, pin, paulownia, contreplaqué, pêche jaune, acajou, panneau de densité, papier kraft, panneau acrylique non transparent, résine, panneau rocheux, céramique, feuilles, bambou, carton, plastique, cuir, version PCB, alumine, métal non réfléchissant électroplaqué et peint, acier inoxydable miroir 304, verre, céramique, tissu de coton, ardoise ;

Matériaux de découpe : Papier kraft, bois dur, Paulownia, tilleul, pin, bois tendre, copeaux de bambou de moins de 3 mm, panneau de mousse de faible densité, panneau acrylique non transparent, ABS, PP et autres panneaux de moins de 3 mm d’épaisseur, carton, tissus non tissés, panneaux en bois, acrylique, certains panneaux plastiques fins, éponge ;

Formats de fichier pris en charge : NC, BMP, JPG, PNG, DXF

Alimentation : 100-240 V, AC, 50/60 Hz

Sortie : 12 V 5A

Les ventes flashs en cours sur TOMTOP

Deux offres sont en cours actuellement, pour les lecteurs de NeozOne, je vous les rappelle :

Sur le site de TOMTOP, le graveur laser intégré Swiitol E24 Pro 24W est proposé au prix de 395 € avec le code de réduction SWTE24PR . La livraison gratuite est assurée depuis un entrepôt européen en quelques jours seulement. Pour passer commande, c’est par ici .

par ici Si vous préférez passer commande du graveur laser intégré Swiitol E24 Pro 24W accompagné d’un rouleau rotatif, d’une pompe à air, de 8 repose-pieds surélevés et d’une table de travail en nid d’abeille 400 × 400 mm, TOMTOP vous propose l’ensemble au prix de 553,35 € grâce au code SW202450. Les frais de ports sont par ailleurs gratuits et le colis expédié depuis un entrepôt situé en Europe. Pour passer commande, rendez-vous ici .

Ces deux offres sont proposées en « vente flash », les quantités sont donc limitées : premiers arrivés, premiers servis. Publi-rédactionnel

