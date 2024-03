TomTop casse les prix sur les graveurs laser Swiitol C24 Pro 24W

Que diriez-vous, cette année, d’un cadeau original pour honorer vos papas, ou vos mamans ? Eh oui, celle des mères aura lieu le 26 mai, puis celles des pères, le 16 juin. Pour fabriquer un cadeau original et personnalisé, donc unique, pourquoi ne pas profiter d’une super offre sur les graveurs laser de la marque Swiitol ? Autrefois réservés aux professionnels, les graveurs laser se démocratisent et deviennent accessibles aux particuliers. Cette offre, c’est l’occasion de développer vos talents artistiques, et de personnaliser votre décoration intérieure.

Présentation du graveur laser Swiitol C24 Pro 24W

Ce graveur laser, adapté à de nombreux matériaux, tant en matière de gravure que de découpe, s’équipe de la dernière technologie innovante. Par conséquent, il affiche une gravure haute vitesse de 30 000 mm/min pouvant être atteinte, soit deux fois plus rapide que la précédente. Pour des travaux parfaitement réalisés, il utilise également des rails de guidage linéaires qui améliorent considérablement la précision et la stabilité du produit. Cette conception permet aussi de réduire le bruit de la machine, et de procurer une grande zone de gravure de 400 mm x 400 mm. Le graveur laser Swiitol C24 Pro 24W s’équipe par ailleurs d’une nouvelle source lumineuse de 50 mm de longueur focale. Cette fonctionnalité lui permet de proposer aux utilisateurs, une découpe de points, ultra-précise. Et, si la gravure sur acier multicolore, très tendance en ce moment, vous tente, ce sera par ailleurs possible avec ce produit.

Quelles compatibilités et pour quels matériaux ?

Au niveau des matériaux qui peuvent être utilisés, la liste est longue et nous ne les citerons pas en totalité. Mais, sachez, par exemple, qu’il peut graver tous les bois, le panneau acrylique non transparent, le bambou, le carton, le plastique, le verre, la céramique et même l’acier inoxydable miroir 304. En termes de découpe, la liste est aussi très longue. Cependant, nous pouvons déjà vous dire que vous pourrez choisir entre le panneau de mousse de faible densité, les feuilles de plastiques minces, les bois, les tissus ou les cartons, etc.

En termes de compatibilité, le graveur laser se dote d’une carte mère 32 bits, qui peut gérer un plus grand nombre d’unités de traitement, accélérer le traitement des données et améliorer significativement l’efficacité du travail. Elle est compatible avec plusieurs logiciels de gravure bien établis, tels que LaserGRBL et LightBurn. Elle prend en charge les systèmes Win XP / Win 7 / Win 8 / XP / Win 10, ainsi que le système Mac (LightBurn), tout en prenant en charge une variété de formats de fichiers de gravure tels que NC, BMP, JPG, PNG, DXF, etc. Le graveur laser Swiitol C24 Pro 24W est vendu au prix de 359 € au lieu de 379 € grâce au code suivant : TCSW24W, soit une réduction de 42 % par rapport au prix initial de 650,07 €. Les frais de port sont gratuits, et l’expédition est réalisée depuis un entrepôt situé en Europe.

Toutes les caractéristiques techniques

Modèle : C24 Pro

Règle de gravure : 400 × 400 mm

Puissance électrique : 120 W

Puissance optique de sortie du laser : 20-24W

Longueur d’onde du laser : 455 ±5 nm

Précision de la gravure : 0,01 mm

Vitesse de gravure : Max. 30 000 mm/min (Vitesse idéale : 24 000 mm/min)

Poids net de l’équipement : 4,6 kg

Type de transmission des données : Connexion USB

Type de focalisation : Laser à foyer fixe pas de focalisation

Logiciel d’exploitation : LaserGRBL, LightBurn pour le système Win XP/Win 7/Win 8/XP/Win 10 ; LightBurn pour le système MAC OS

Application mobile : BURNLAB compatible avec iOS et Android

Matériau du produit : Carte de circuit imprimé V/PWM

Câble : Fil inverse à bornes 2P2.54 de calibre 22, longueur 80 mm

Lentille optique : φ6/verre

Ventilateur : 12 V

Motif du faisceau laser : Point

Focalisation laser : 0,08 × 11 mm

Mode de fonctionnement : Travail par impulsions

Taille du point : 0,05× 0,05 mm

Durée de fonctionnement : 10 000 heures

Température de fonctionnement : 0 ℃ à 70 ℃

Température de stockage : -40 ℃ à 85 ℃

Température de frittage : 800 ℃

Formats de fichier pris en charge : NC, BMP, JPG, PNG, DXF

Alimentation : 100-240 V CA, 50/60 HZ Sortie : 12 V, 5A

Présentation du graveur laser Swiitol C24 Pro 24W Laser Engraver avec pompe d’assistance à air et rouleau rotatif

Ce second modèle est, en réalité, le même que le premier, mais cette version intègre deux accessoires supplémentaires : la pompe d’assistance à air, et le rouleau rotatif. La pompe à air offre la possibilité de réguler le débit de 0 à 30 L/min en ajustant simplement le régulateur. De plus, elle va permettre une réduction du bruit, au-dessous de 40 dB. Elle participera aussi à une meilleure stabilité de la pression d’air en sortie, pour des performances constantes, même en cas d’utilisation prolongée. Quant au rouleau rotatif 4 en 1, avec son rouleau en caoutchouc et une résistance à l’eau, il vous permettra de diversifier vos supports de gravures (verre, formes allongées, etc.).

Pré-assemblé à 90 %, il s’ajuste rapidement pour sculpter divers objets, réalisant jusqu’à quatre gravures en moins de 10 minutes. Idéal pour personnaliser des articles tels que des tasses, bagues et plus encore. Le graveur laser Swiitol C24 Pro 24W Laser Engraver avec pompe d’assistance à air et rouleau rotatif est vendu au prix de 510,57 € au lieu de 558,06 € grâce au code suivant : SW202450, soit une réduction de 34 % par rapport au prix initial de 780,27 €. Les frais de port sont gratuits, et l’expédition est réalisée depuis un entrepôt situé en Europe.