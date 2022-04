Drôle de Cabane : un constructeur de pods, Tiny Houses, maisons tonneaux et maisons en A

Construire une cabane dans le jardin est un rêve pour bon nombre d’entre nous. Saviez-vous que nous avions, en France, un spécialiste de ces cabanes qui nous ramènent invariablement dans l’enfance, quand nous cherchions du bois pour la cabane et des feuilles pour faire les tuiles ? Ce spécialiste de la cabane insolite ou du « pod » se trouve en Saône et Loire, à Varennes-Le-Grand. Son nom : Drôle de Cabane, un nom parfaitement en adéquation avec les produits proposés… Elles sont effectivement très drôles ces petites cabanes, mais elles sont surtout magnifiques. Nous avons choisi de vous présenter la Pod Nordique et la Camping Tonneau. C’est parti pour une magnifique découverte !

La Pod Mini

Avec sa forme en ogive et sa grand vitre, cette pièce que l’on peut facilement installer dans le jardin est absolument craquante. Vous pouvez la choisir vide et donc à aménager vous-même, ou équipée pour deux personnes avec un lit de 140 cm, une tablette coulissante et deux poufs. Avec une surface de 4.98 m², vous allez même pouvoir la construire sans aucune demande d’autorisation et sans aucune taxe d’aménagement ! Elle se destine à devenir un bureau, une chambre d’amis, un studio d’artiste ou un espace détente… Et elle est disponible en 7 coloris différents. La Pod Mini coûte 5460€ en modèle de base, mais il est possible d’ajouter des options.

D’ailleurs, vous pouvez connaître le prix de la Pod de vos rêves sur le site, en ajoutant vos options; le prix se met à jour ! La Pod se décline également en trois autres versions un peu plus grandes (8m² / 11m² / 13M²), soit la taille d’une chambre voire d’un studio pour les deux plus grandes. Pour les professionnels du tourisme qui souhaitent en faire un hébergement insolite, elle pourrait être amortie en mois d’un an, tant ces habitats sont prisés des touristes en quête de dépaysement. Et pour une fois, les tarifs sont très clairement affichés :

Modèle monté et équipé : 4,80m x 2,40m / hauteur 2,60m ≈ 8m2 : 13 240 €

Modèle monté et équipé : 6,00m x 2,40m / hauteur 2,60m ≈ 11m2 : 15 297 €

Modèle monté et équipé : 6,60m x 2,40m / hauteur 2,60m ≈ 13 m2 = 17 192 €

La Camping Tonneau

Notre coup de cœur de Drôle de Cabane va sans hésitation à la Camping Tonneau ! Elle est vendue 8873€, hors frais de transport et elle est absolument magnifique… Le tonneau mesure 4.80m x 2.15m x 2.35m de haut et permet d’accueillir 2 à 4 personnes. Elle est livrée assemblée et peinte; vous n’aurez donc pas besoin d’attendre très longtemps pour vous y installer… Si la Camping Tonneau se destine plutôt aux chambres d’hôtes ou campings, rien ne vous empêche de l’acquérir en tant que particulier. Cette habitation plutôt insolite est vendue assemblée et équipée. Voici quelques-unes de ses caractéristiques techniques :

Plancher, façades avant et arrière en épicéa massif 28mm

Couverture en shingle, bardeaux bitumés (3 couleurs au choix)

Livré bois naturel, option saturateur écologique possible (à sélectionner), couleurs au choix

Porte d’entrée vitrée bois massif, double vitrage

Sommier 160 x 200cm

2 bancs- coffre (P 53cm x L 200cm)

Petite terrasse face avant

La cerise sur le gâteau : Le Sauna par Drôle de Cabane !

Pour 7645€, vous allez pouvoir vous offrir un espace détente unique en son genre… Drôle de Cabane propose effectivement une petite Pod qui cache en fait un sauna d’extérieur absolument génial ! Très compact, en bois massif d’épicéa thermo-traité, il est livré en modèle Deluxe avec sa chaudière électrique, et vendu entièrement équipé : banc, protection poêle, porte et deux fenêtres, dont une ouvrante. Vous n’avez plus qu’à le remplir et à le raccorder électriquement. Et à vous les séances de sauna si bienfaitrices pour le corps et l’esprit ! Pour contacter Drôle de Cabane, rendez-vous sur la page dédiée de leur site internet.