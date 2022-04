Tiny House : Quadrapol dévoile sa dernière maisonnette en bois sur roues, la Cabana !

Que diriez-vous de vous installer dans une tiny-house fabriquée en France, livrée dans votre jardin, en seulement 3 ou 4 mois ? Quadrapol, spécialiste français de la construction de tiny-house, dévoile un nouveau modèle travaillé jusque dans les moindres détails : La Cabana, une petite maison en bois tout confort qui s’adapte aussi bien en résidence secondaire qu’en résidence principale. La Tiny House Cabana est une maison qui offre une surface de 23.9 m², et cache un petit plus bien utile : elle ne possède pas une mais deux mezzanines, l’occasion de créer un coin bureau, jeu ou une chambre supplémentaire. Un vrai plus dans une si petite surface. Présentation de la Cabana.

Visite guidée de la Cabana

Le rez-de-chaussée offre une surface de 13.10m² avec le salon à aménager selon vos envies, et une pièce de 3.06 m² que vous pourrez transformer en bureau ou en espace détente. Les deux mezzanines offrent une surface totale de 9.74 m², et se révèlent totalement modulables. Dans cet espace, il est possible de faire deux chambres, ou un coin bureau, si vous avez choisi par exemple de faire une chambre dans la pièce au rez-de-chaussée. Du côté de la cuisine, la Cabana est livrée avec tout l’électroménager, ainsi qu’un plan de travail en chêne massif. Pour la salle de bains, elle s’équipe d’une douche et de toilettes sèches.

Quelques options disponibles

La tiny-house Cabana de base peut s’agrémenter de différentes options, comme celles inhérentes à l’autonomie. Grâce à un kit photovoltaïque, un système de gestion en autonomie d’eau, une alimentation au gaz et un poêle à bois, vous pourriez même vivre hors réseau. Des accessoires ou modifications sont également possibles, comme un bardage en mélèze, red cedar ou frêne. Concernant la remorque, la tiny-house est montée sur un modèle de 6 mètres de long en acier galvanisé et homologuée pour la route. Vous pourrez donc changer de lieux de villégiature en emportant votre maison avec vous !

Les caractéristiques techniques de la Cabana

Superficie : 23.9 m²

Nombre de couchages : 4 à 5 couchages

Surface du plancher : 13.37 m²

Surface Mezzanine : 9,74 m²

Remorque : 800 kg avec double essieux freinés soudés galvanisés. Homologation CE

Ossature bois : KVH 40×70 mm

Bardage : bois Mélèze avec saturateur (Certifié FSC / PEFC)

Isolation et étanchéité : Pare-pluie Dorken Classement M1 (Bs1d0) Non inflammable |Pare-vapeur Dorken Euro Classe E Sd >100 m

Toiture : Bac acier, garantie fabricant de 15 ans

Électricité & Plomberie : Appareillage électrique Legrand | Tuyaux en polyéthylène réticulé en PER

Portes fenêtres et fenêtres : Aluminium thermo laqué. Double vitrage 4/16/4 gaz argon.

Cuisine équipée : Plan de travail en chêne massif, meubles en stratifié sur-mesure. Réfrigérateur, plaques, évier en résine

Salle d’eau et WC : Douche 80*80 ; toilettes sèches en bois massif

Habillage intérieur : Choix catalogue : Sol stratifié Krono et PVC Douche | Palette de couleurs pour mur et plafond + spots

Livraison : 3 à 4 mois

Prix : 53400€ TTC

Vivre en Tiny-house, c’est dire « oui » à la liberté ! Et on se dit que c’est aussi vivre confortablement et respecter la planète avec la Cabana… Et en plus, elle est française, ce qui ajoute encore à son charme non ? Pour tous renseignements vous pouvez contacter Quadrapol via ce formulaire de contact. Pour Quadrapol