Tecla, un habitat éco-durable inspiré de la guêpe potière et entièrement imprimé en 3D avec des matériaux recyclables

Construire des maisons économes en énergie et respectueuses de l’environnement est aujourd’hui le défi de la plupart des entreprises du BTP. C’est l’un des moyens concrets contribuant à réduire l’impact carbone du secteur de la construction et à résoudre les problèmes écologiques actuels. Basée à Massa Lombarda, en Italie, l’entreprise Wasp a notamment cette vision axée sur la durabilité. En collaboration avec la société Mario Cucinella Architects, elle a développé un modèle d’habitat neutre en carbone, entièrement imprimé en 3D, baptisé « Tecla ». Ce concept de construction reposant sur un système multi-imprimantes 3D serait unique au monde. Il est inspiré de la guêpe maçonne, un insecte capable de façonner ses nids en boue pour accueillir et protéger ses larves. Dans cet article, nous vous invitons à découvrir ce projet innovant et révolutionnaire.

Un concept de logement écologique imprimé en 3D

Depuis 2012, Wasp met au point des procédés de construction viables, inspirés de la nature et basés sur les principes de la fabrication additive et de l’économie circulaire. En 2019, elle a commencé à produire des maisons imprimées 3D de façon plus durable. Pour cela, son équipe d’ingénieurs a utilisé le premier système multi-imprimantes Crane Wasp de l’entreprise. Il s’agirait d’ailleurs de la première technologie d’impression 3D modulaire et multi-niveaux au monde. Celle-ci permet de réaliser de manière collaborative et synchronisée des bâtiments à l’architecture originale, sans déchet et sans émission de carbone.

Selon cette entreprise, ce système peut être configuré selon les besoins du projet. Un chantier efficace et sûr est défini au préalable. En effet, chaque unité d’imprimante travaille sur une surface de 50 m². Cela permet de fabriquer des modules d’habitation autonomes de toutes les formes, en seulement quelques jours. Dans le projet Tecla, les ingénieurs ont déployé deux bras d’impression collaboratifs Crane Wasp, capables de fonctionner simultanément et harmonieusement grâce à un logiciel spécial. La reproduction du processus de construction est possible en utilisant un kit de démarrage Wasp Maker Economy. Ce dernier est composé d’un certain nombre d’imprimantes 3D, ainsi que d’un système complexe capable de prélever, de mélanger et de pomper les matériaux.

Les avantages de ce type de construction

L’éco-habitat Tecla se dresse dans la ville italienne de Massa Lombarda, près de Ravenne. Ce projet est la preuve que la technologie d’impression 3D est capable de créer des logements confortables et efficaces sur le plan énergétique. Ce procédé de construction nécessite moins d’énergie et peu de main-d’œuvre. Il met en avant l’utilisation des matériaux naturels d’origine locale, dont la terre et la paille. Ces matériaux simples et biodégradables ont été mélangés pour obtenir des structures porteuses solides, isolantes et résistantes aux intempéries.

Lorsque le bâtiment arrive à sa fin de vie, les murs peuvent être recyclés et réutilisés dans le secteur de la construction. Cela permet de réduire les déchets industriels et d’encourager l’économie circulaire au niveau local. Selon la société Wasp, une maison écologique à deux dômes comme Tecla peut être produite en environ 200 h d’impression, avec 7 000 codes machine, 150 km d’extrusion et 350 couches de 12 mm.

Elle nécessite 60 m³ de matériaux et 6 kW d'électricité au maximum. Il est à préciser que ce concept éco-durable est l'aboutissement de plusieurs années de recherche approfondie effectuée par School of Sustainability (SOS), une école professionnelle fondée par Mario Cucinella. Plus d'informations : 3dwasp.com.