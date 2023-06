Lorsque vous vous promenez en ville, il y a quelque chose qui doit vous interpeller, et peut-être encore plus si vous vivez en région parisienne. Appelons cela des travaux de construction pour ne pas froisser certains, mais il est aussi possible pour certaines villes de parler de « bétonisation ». Les chantiers de démolition ou de réhabilitation sont partout et produisent d’innombrables déchets qui ne devraient pas en être. En effet, lorsque l’on détruit un hôtel ou un immeuble de logements, de nombreux matériaux peuvent être récupérés (sanitaires, portes, fenêtres, luminaires, etc.). Si vous êtes passionné de bricolage, nous avons une excellente nouvelle pour vous ! Une application appelée Cycle Zéro offre une solution intéressante en référençant les surplus de matériaux provenant des chantiers. Découvrons son fonctionnement.

Qui a inventé cette application géniale ?

Cette initiative a été lancée par trois jeunes Parisiens et elle constitue une véritable aubaine à une époque où les prix ne cessent d’augmenter. En plus de permettre de réaliser des économies, cette application contribue également à réduire les déchets. Cycle Zéro a été lancée en septembre 2022 et fondée par Karima Lebsir, architecte spécialisée en chantiers. Avec deux autres spécialistes, Selim Zouaoui, aussi architecte, et Jules Loubaresse, développeur, ils ont imaginé un système qui permettrait de récupérer les matériaux des chantiers des tours de la Défense (92), leur source d’inspiration. Karima Lebsir a, par exemple, constaté que des fenêtres en excellent état étaient jetées, ainsi que des radiateurs presque neufs, des matériaux isolants en surplus, voire des cuisines entièrement équipées à peine utilisées. Et sans aucune raison valable, puisque pour le coup, c’était « juste » la couleur qui ne convenait plus !

Comment fonctionne l’application ?

Cycle Zéro a établi des partenariats avec des chefs de chantier qui recensent les matériaux pouvant être réemployés, lesquels sont ensuite répertoriés sur la plateforme dans dix grandes catégories telles que le carrelage, la peinture, l’électricité, la plâtrerie, les portes/fenêtres, etc. Les particuliers ont alors la possibilité de réserver ces matériaux gratuitement. Ce système représente une situation gagnant-gagnant pour toutes les parties impliquées, notamment les entreprises, les chefs de chantier, les particuliers, et bien sûr, la planète. Oui, vous avez bien lu, les matériaux sont à récupérer gratuitement, à condition de vous déplacer sur le chantier en cours. De son côté, Cycle Zéro se rémunère en prélevant une commission auprès des entrepreneurs. Ces derniers ne sont pas perdants, car ils doivent payer parfois très cher, pour déposer ces déchets en déchetterie. En optant pour ce système, ils gagnent de l’argent sur le traitement des déchets et procurent une seconde vie à ces derniers.

Quelques chiffres pour mieux comprendre

Avec seulement 15 chantiers, les chiffres sont assez impressionnants et l’on comprend mieux l’importance de Cycle Zéro. Avec une quantité impressionnante de 100 t de déchets générés, il devient impératif de trouver des solutions durables. Le taux de réemploi des matériaux peut habituellement atteindre 75 %. En récupérant et en réutilisant les matériaux, on parvient à économiser pas moins de 35 365 kg de CO₂, ce qui équivaut à l’élimination de 90 000 kg d’ordures. De plus, ces pratiques écologiques permettent de préserver l’environnement en évitant de jeter. En effet, grâce à ces initiatives, on économise également 1 892 jours de chauffage et la quantité astronomique de 267 104 235 l d’eau potable, préservant ainsi cette ressource vitale pour les générations futures. Ces chiffres témoignent de l’impact positif que peuvent avoir des mesures de développement durable sur les chantiers. Par ailleurs, c’est aussi un excellent moyen pour les particuliers de trouver gratuitement du matériel professionnel. En savoir plus ? Rendez-vous sur cyclezero.fr.