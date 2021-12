Tiny house : la mini maison écologique et durable “Cube One” ne coûte que 26 000 euros

Au fil des années, les tiny house séduisent de plus en plus de monde. En effet, ces petites maisons prêtes à vivre et à des prix défiants toute concurrence sont idéales pour les amoureux de la nature. Elles apparaissent de plus en plus sur le marché et ont chacune leur propre style.

Une toute nouvelle tiny house fait ses premiers pas sur le marché de l’immobilier, et elle risque d’en surprendre plus d’un ! Découvrez la tiny house Cube One compatible, avec l’intelligence artificielle.

Cube One, la tiny house dernière génération

Toute nouvelle sur le marché, la maison préfabriquée Cube One contient de nombreux avantages. Avec sa surface d’environ 15 m², cette tiny house convient parfaitement à tous types de propriétaires. En effet, elle peut parfaitement accueillir un jeune célibataire, un jeune couple et même une petite famille.

Pleine de ressources, la Cube One s’équipe intégralement d’un mobilier ainsi que d’une commande vocale à la pointe de la technologie. Mais ce n’est pas tout ! Cette tiny house dernière génération se compose d’une coque en acier galvanisé lui donnant certains airs de science-fiction. Cette coque permet notamment une protection optimale contres les catastrophes naturelles et les températures extrêmes.

Mais quels sont les autres avantages que comporte la Cube One ?

A la manière d’un jeu extrêmement connu, le Rubik’s Cube, cette maison préfabriquée peut être entièrement personnalisée selon les envies des propriétaires. En effet, il est totalement possible d’ajouter de nombreuses options ou encore des garnitures selon les goûts et les couleurs !

Parmi ses options, on retrouve notamment une cuisine munie d’un comptoir de bar, un lit, une armoire, un coin salon. Bref tout ce qu’il faut pour pouvoir y vivre confortablement. Mais ce n’est pas toujours pas fini…

La Cube One s’équipe également d’une technologie intelligente, qui comporte notamment un système de sonorisation, une climatisation, une télévision ainsi qu’un éclairage LED à couleur réglable. De quoi organiser une pendaison de crémaillère comme il se doit !

En ce qui concerne son prix, la Cube One est disponible à un prix avoisinant les 34 000€. Sachez également que cette tiny house peut être expédiée aux quatre coins du monde et sera déjà prête à être emménagée.

La Cube One, une tiny house écologique

Bien qu’elle soit dotée d’une technologie incomparable, la Cube One peut également se munir de certaines options écologiques, mais il vous faudra rajouter un supplément au niveau du prix.

Il est notamment possible d’y installer des toilettes compostables, des panneaux solaires et même un plancher chauffant électrique dans les différentes pièces à vivre. De plus, la quasi-totalité des matériaux utilisés pour sa construction sont entièrement recyclables. Son isolation en laine de roche non toxique vous protègera du bruit ainsi que des températures extrêmes. Des revêtements de sol à verrouillage ainsi que des panneaux de bois comprimé lui offre une forte résistance à l’humidité.

D’une apparence à la fois futuriste et élégante, la Cube One se décrit comme une tiny house idéalement durable. Développée par le constructeur Nestron à tous résidents, elle devient la maison préfabriquée parfaite pour construire son nid douillet.