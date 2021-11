Tiny House : la petite maison “Wai House” est moderne, durable et autosuffisante en eau (avec plan)

Avec le réchauffement climatique qui ne cesse d’augmenter, de plus en plus de personnes cherchent des solutions écologiques. Ces solutions écologiques ont pour but de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Afin d’agir efficacement contre le réchauffement climatique, il faut privilégier des matériaux durables.

C’est notamment le principe d’un tout nouveau concept venu tout droit de la Nouvelle-Zélande. Ce concept se nomme l’architecture durable et consiste à construire des maisons modernes et responsables de l’environnement.

Un nouveau concept pour l’environnement : l’architecture durable

Le but de l’architecture durable est de construire des maisons grâce à un fonctionnement ou des matériaux durables. Grâce à celle-ci les émissions de gaz à effet de serre peuvent être considérablement réduit. L’industrie de la construction est celle qui, aujourd’hui, émet le plus de gaz à effet de serre.

Trouver une alternative plus écologique est donc primordial si nous voulons réduire l’empreinte carbone de celle-ci. C’est exactement là que l’architecture durable intervient. En construisant de plus en plus de structures durables, la majeure partie de l’empreinte carbone de l’industrie de la construction sera rapidement réduit.

Le simple fait d’éliminer le plastique de certains éléments de la construction ne suffit pas. Ce tout nouveau concept est donc un vrai plus pour notre environnement. L’un des exemples les plus concrets ce type d’architecture est la “Wai House”. Conçu en Nouvelle-Zélande, cette petite maison moderne est construite de façon durable.

En effet, tous les matériaux utilisés à sa construction sont responsables de l’environnement. De plus, la “Wai House” a la capacité de récolter puis d’utiliser l’eau de façon durable. La maison entière a été pensée afin qu’elle puisse collecter et stocker de l’eau en fonction des besoins des propriétaires. Une fois stocker, des systèmes permettent d’orienter l’eau vers la salle de bain, la cuisine ou encore le jardin extérieur.

Cette maison est encore un concept, pour la rendre plus durable, les fabricants ont déjà imaginé placer des panneaux solaires. Ces panneaux solaires permettront notamment de fournir l’énergie nécessaire aux appareils de la maison.

La “Wai House”, une maison totalement durable

Il n’y a pas que le fonctionnement de la “Wai House” qui est durable. En effet, la maison elle-même est conçue à partir de matériaux responsables de l’environnement. Son revêtement extérieur, par exemple, est fabriqué à partir de bois de cèdre. L’intérieur, quant à lui, se compose de béton dans lequel le sable est remplacé par du plastique recyclé. En plus de son côté durable, cette petite maison moderne possède une élégance qui pourrait séduire plus d’un propriétaire. Inspirée de Japandi et du patrimoine culturel de la Nouvelle-Zélande, l’architecture intérieur de la maison est sublime.

On peut notamment trouver des tissus ou des œuvres d’arts rappelant les origines de la “Wai House”. Une façon de mettre à l’honneur le riche patrimoine culturel de la Nouvelle-Zélande.La “Wai House” possède une surface au sol plus petite que les maisons que nous connaissons. Ce qui lui permet également de réduire son empreinte carbone. Mais elle n’en reste pas moins idéale pour un jeune couple souhaitant se lancer dans l’aventure écologique. Grâce à son parfait mélange d’esthétique et de durabilité, la “Wai House” est notamment une des candidates remarquées du Green Product Award 2021.