Savez-vous ce qu’est le glamping ? Un hébergement insolite, une sorte de camping glamour avec des logements plus luxueux que d’habitude. Une société suédoise, Utopia Arkitekter, vient d’inventer une cabine de glamping préfabriquée et pliable destinée aux alpinistes. Baptisée Skýli, elle est conçue pour une quinzaine d’alpinistes et pour des environnements vierges.

Les montagnes sont des espaces naturels à préserver et pour l’entreprise, il était inconcevable d’utiliser des matériaux autres que respectueux de l’environnement pour leur cabane de glamping. Présentation de cette petite innovation suédoise qui, en plus d’être luxueuse et durable, se plie et se déplie en fonction des besoins.

Un refuge en cas de problèmes

Si, lors d’une randonnée en montagne, vous vous retrouvez pris par le temps ou perdez votre chemin, il ne vous reste plus qu’à espérer tomber sur un refuge pour vous abriter… Mais vous pourriez aussi avoir la chance de trouver cette Skyli sur votre chemin. En Islandais, Skyli signifie « abri », et c’est tout à faire ce genre de choses que l’on aimerait trouver.

Skyli, c’est une structure angulaire qui se compose de quatre toits à pignon. Elle ressemble beaucoup à une tente de camping, mais c’est une façade en acier qui vous protégera des intempéries. Les concepteurs ont choisi une couleur bleu glacier pour rappeler l’architecture islandaise.

La cabane de glamping est pliable et transportable, mais attention, il ne s’agit pas de la transporter dans votre sac à dos. E en revanche, sa conception permet de la transporter dans les endroits reculés, grâce au treuil d’un hélicoptère. En effet, la Skyli se transporte à plat et se déplie à l’endroit où elle sera montée. Selon ses inventeurs, il ne faudrait que deux ou trois jours pour installer la maison pliante.

Et à l’intérieur c’est comment ?

Le principe du glamping est d’avoir un hébergement qui ressemble à du camping mais avec le luxe en plus: c’est donc du bois lamellé-croisé du plus bel effet qui équipe la Skyli. Le kit peut accueillir 15 personnes sur des lits escamotables, et est équipé en eau et en électricité. Dans la mesure où cette cabane de glamping se destine à accueillir des alpinistes, elle dispose également de fournitures d’urgences pour pallier toutes les situations. Et toujours de l’intérieur, les grandes fenêtres triangulaires vous permettront d’admirer l’écrin qui vous entoure.

La forme pyramidale peut surprendre mais elle a été étudiée pour se fondre dans la nature, et pour résister au froid et aux intempéries. Par exemple, le toit possède un revêtement de couleur GreenCoat, la couleur qui est le plus durable sur le marché actuel. Ce revêtement écologique est fait d’huile de colza et non d’huiles fossiles. Tout est pensé pour que la Skyli offre une grande durabilité, une excellente résistance à la corrosion sans jamais perdre ses couleurs d’origine.

Les petits plus de la Skyli

Ils ont pensé à tout puisqu’entre les parois intérieures en bois s’insèrent de petits espaces qui permettent aux randonneurs de sécher leur linge pour la nuit. Enfin, et toujours dans l’optique du respect de l’environnement, on retrouve des toilettes à compost ainsi qu’un réservoir pour recevoir les eaux de pluie pour la toilette ou la cuisson.

Elle ne serait pas écologique si elle ne possédait pas de panneaux solaires: elle en est équipée, et sa batterie permet d’éclairer la maison, mais aussi de recharger les appareils tels que smartphones ou lampes rechargeables. Un air d’Islande pour les randonneurs qui auront la chance d’y passer une nuit en haute altitude. Un vrai petit bijou cette cabane de glamping pliable !