Caboose & Co dévoile un « cube » de camping pliant qui se monte en seulement 5 minutes

Quel mode de vie choisirez-vous pour vos vacances d’été ? Un hôtel 5 étoiles, une tente de camping à l’ancienne, ou un camping car pour sillonner nos belles régions françaises ? Dans quelques jours sonnera la fin de l’année scolaire, laissant place aux « grandes vacances ». Cette année, 47 % des Français comptent partir cet été, soit 31,3 millions de personnes qui profiteront d’un temps de repos, selon le site protourisme.com. Le camping revient à la mode, mais se pratique différemment aujourd’hui, et peut-être serez-vous séduits par le dernier modèle de box proposée par Caboose & Co, le cube de camping Maverick. Je vous présente ce petit cube à mi-chemin entre la tente et le camping-car. Découverte.

Un cube de camping pour 2 personnes

Caboose & Co présente le Maverick comme un cube de glamping, mais nous n’irons pas jusque-là. Le glamping est la contraction de « glamour » et « camping », définissant un certain type de camping, plutôt axé sur le luxe. En réalité, le cube Maverick est une petite structure qui a l’avantage de se plier à plat pour le transport. En moins de cinq minutes chrono, il propose une petite pièce aux murs solides, qui accueillera deux personnes pour une nuit au chaud. Il est certes plus luxueux qu’une tente classique, mais ne propose pas plus qu’un camping car classique, bien entendu. Néanmoins, on peut saluer le côté pratique de cette « chambre transportable à plat ». Nous savons combien il peut être compliqué de ranger les bagages lorsque l’on part en camping !

Des cubes empilables et modulaires

Caboose & Co est une filiale de Cube Modular, une entreprise britannique spécialisée dans les structures portables, basée à Worcester. Elle présente donc le modèle Maverick, qui est le plus compact de leurs solutions. Comme je vous l’ai dit, on est un peu loin du glamping. En effet, le Maverick se présente comme un abri rudimentaire à parois dures, proposant un espace pour poser des matelas et des sacs. L’unité est conçue pour être connectée à un réseau électrique, grâce à une prise incluse. Néanmoins, des options permettent de la rendre « hors réseau ». Concernant les équipements, elle intègre à l’intérieur, deux ports USB pour recharger des appareils, une lumière LED, un ventilateur et quelques fenêtres.

Un étonnant concept qui se « range à plat »

Le Maverick est livré dans un emballage plat et autonome pour faciliter le transport, mesurant 225 × 180 × 30 cm. Le toit et le plancher en fibre de verre constituent la base et le couvercle du conteneur plat, qui contient toutes les autres pièces à l’intérieur. L’assemblage se fait à l’aide de pieds en aluminium. Avec une hauteur maximale de 1,3 m, le cube est conçu pour permettre de s’allonger et de s’asseoir, mais pas pour se tenir debout. Pesant légèrement plus de 160 kg, le Maverick nécessite plusieurs personnes pour le déplacer et l’installer.

Un poids qui incite l’entreprise à destiner le Maverick aux organisateurs d’événements, comme les festivals musicaux. Dans ce cas, bien sûr, les Maverick seraient plus luxueux qu’une canadienne pour les festivaliers. Caboose & Co n’a pas annoncé de prix de vente, mais en 2020, lors de sa présentation, un prix de 3 593 € hors TVA avait été envisagé. Plus d’informations ? Rendez-vous sur l’un des deux sites officiels : campsule.com ou cabooseandco.com. Et, vous ? Quelle sera votre destination cet été ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .