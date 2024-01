U-rang lance une tente d’attelage gonflable qui s’installe en quelques minutes

Dans l’univers de l’overlanding et du camping en général, les tentes de toit sont devenues une référence. Cependant, elles n’ont pas que des avantages. Parmi leurs inconvénients, il est possible de citer le fait qu’elles sont peu pratiques, car il est souvent nécessaire d’utiliser une échelle pour y accéder. De plus, elles sont largement exposées au vent. Leur emplacement sur le toit peut entraver les performances aérodynamiques du véhicule quand celui-ci roule, ce qui peut augmenter la consommation de carburant et réduire l’autonomie (dans le cas d’un véhicule électrique). Bien sûr, on ne peut pas conduire avec une tente déployée sur le toit de sa voiture. Avant de prendre le volant, il faut s’assurer que l’équipement est emballé.

Facile à installer

Avec sa Hitch Home, la jeune entreprise sud-coréenne U-rang veut nous libérer de toutes ces contraintes imposées par les tentes de toit. Il s’agit d’une tente pliable qui a été conçue pour pouvoir être attachée et détachée facilement du système d’attelage d’un véhicule. L’aspect gonflable n’a pas été choisi par hasard. Cela facilite le rangement et le déploiement. Selon son concepteur, la Hitch Home s’installe en aussi peu que trois minutes. Considérée comme la première tente d’attelage pneumatique au monde, elle promet une expérience de plein air prenante et pratique. D’autant plus qu’un matelas gonflable et une pompe électrique 12V sont prévus.

Plus sure

Pour protéger la Hitch Home, U-rang a prévu un étui rigide qui sert également de support lorsque la tente est déployée. D’ailleurs, grâce à des pieds pliants, l’abri de camping reste au-dessus du sol quand il est utilisé. Cela le rend plus sûr qu’une tente conventionnelle posée par terre, en empêchant notamment l’invasion d’insectes rampants et en évitant les irrégularités du sol. Les parois de la tente sont fabriquées à partir de polycoton et de polyester 300D. Elles sont complètement imperméables. Pour couronner le tout, l’entreprise propose un auvent en option pour améliorer la protection contre les éléments.

Prix et disponibilité de la tente

La Hitch Home est adaptée à presque tous les types de véhicules automobiles. Pesant environ 35 kg — poids de l’étui inclus —, elle est proposée en deux variantes. La première est conçue pour deux personnes, ce qui en fait un abri de camping idéal pour un couple ou les personnes qui se déplacent seules. L’autre peut accueillir jusqu’à quatre personnes. Du fait de sa conception de qualité, cette tente d’attelage innovante peut être utilisée en toutes saisons.

On notera aussi le fait qu’une prise 12V est prévue à l’intérieur pour permettre de recharger divers appareils électriques et électroniques. L’U-rang Hitch Home fait actuellement l’objet d’une campagne de financement participatif sur Kickstarter et a déjà dépassé l’objectif prévu de 9 202 € avec plus de 17 500 € récoltés à ce jour. Le prix de base est de 2690 dollars américains (~2470 €). Les premières livraisons devraient avoir lieu en juillet prochain. Plus d’infos : urang-global.com. Que pensez-vous de cette tente gonflable ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Votre participation à cette campagne de financement participatif symbolise votre volonté de soutenir un créateur dont le projet n'a pas encore été concrétisé. Il est important de prendre en considération les risques potentiels. Neozone ne peut être tenue responsable des engagements pris par le créateur ni de la distribution des récompenses.