Aerotent, une tente de camping « 5 minutes » composée d’armatures gonflables, inventée par Aerogogo

Si vous êtes amateur de camping, vous connaissez probablement déjà la marque Aerogogo, actrice majeure de l’innovation dans le domaine des équipements d’extérieur. L’entreprise vient de dévoiler sa dernière génération de tentes gonflables, dans une gamme baptisée Aerotent. L’innovation de ces tentes repose sur une structure de cadre gonflable à installation en un seul bouton et offre un espace spacieux et confortable, en faisant un compagnon idéal pour toutes vos aventures en plein air. Le système de gonflage automatique et les fonctionnalités d’autoassemblage de ces tentes confirment leur caractère novateur. Portables et résistantes, elles se révèlent confortables et apportent une solution à tous les amoureux du bivouac en pleine nature. Découverte.

Quelles sont les motivations d’Aerogogo ?

L’entreprise est passionnée par l’exploration de la nature et enthousiastes du camping. Qu’il s’agisse de faire du vélo, de la pêche, du kayak ou de profiter des grands espaces en été ou en hiver, l’attrait d’installer des tentes en plein air avec des amis et la famille pour savourer les moments en extérieur est incontestable. Cependant, pour de nombreuses personnes, le montage des tentes peut s’avérer fastidieux. C’est pourquoi Aerogogo a conçu une gamme d’équipements de camping gonflable qui peuvent aisément être gonflés à l’aide d’une pompe à air externe. Ces produits procurent une multitude de fonctions et d’utilisations, permettant aux utilisateurs de choisir l’équipement de camping d’aventure qui correspond le mieux à leurs préférences.

Un petit tour à l’intérieur ?

La tente est équipée de trois portes et de trois fenêtres en filet, ce qui en fait un équipement polyvalent et multifonctionnel. Elle peut aisément se transformer en auvent extérieur, agrandissant instantanément votre espace d’activité. Ceci offre une vue panoramique, une ventilation exceptionnelle et une protection solaire, améliorant votre expérience en plein air. L’intérieur spacieux et impressionnant de la tente mesure sept mètres carrés avec une hauteur de deux mètres, offrant une ample hauteur sous plafond. Elle est dotée d’un auvent à trois côtés, de trois grandes fenêtres et d’un puits de lumière en PVC sur le dessus. Sa conception sphérique peut confortablement accueillir de 4 à 8 personnes, en faisant l’option parfaite pour des voyages de camping en groupe.

La tente Sphere utilise des colonnes d’air en TPU légères ainsi qu’une pompe à air électrique novatrice. D’une simple pression sur un bouton, vous pouvez gonfler la tente en seulement 5,5 min. La colonne d’air en forme de I assure un support stable, garantissant une expérience de camping sans tracas. Les trois côtés de la tente peuvent être déployés en auvent, permettant à la brise de traverser les grandes fenêtres en filet. Cela garantit une excellente ventilation et évite l’étouffement. L’auvent étend également l’espace d’activité, offrant une vue panoramique exceptionnelle et une protection contre le soleil. La fonction de puits de lumière de la tente vous permet d’admirer le ciel bleu et les étoiles tout en étant allongé à l’intérieur, ajoutant une touche de magie à votre expérience de camping.

Combien coûtera-t-elle ?

Actuellement en campagne de financement participatif sur Kickstarter, elle a déjà obtenu plus de 46 000 $ de fonds, sur les 5 000 escomptés. Des tarifs Early bird sont actuellement disponibles pour ce projet exceptionnel, à 749 $ (686 €) ou 599 $ (549 €), représentant une réduction substantielle d’environ 44 % par rapport au prix de vente au détail fixe. Puisque la campagne Aerogogo Aerotent a déjà atteint son objectif de financement, l’expédition à l’échelle mondiale devrait avoir lieu autour d’octobre 2023. Plus d’informations : aerogogo.com

