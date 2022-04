La tente GIGA d’Aerogogo (sans armature) se gonfle toute seule en moins de 3 minutes !

Vous envisagez le camping en tente cet été mais vous n’avez pas envie de passer des heures à monter votre tente, gonfler vos matelas, etc. Vous connaissez peut-être déjà les tentes gonflables qui vous permettent d’éviter ce genre de désagréments, mais certaines restent malgré tout difficiles à installer. Pour tenter de gagner du temps et vous faciliter le montage, une nouvelle tente gonflable sans poteau arrivera en juin prochain si tout va bien. La tente GIGA d’Aerogogo et de nouveaux matelas gonflables sont actuellement en campagne de financement participatif sur Kickstarter, et c’est le moment d’en profiter. Présentation.

En quoi la tente GIGA d’Aerogogo est-elle innovante ?

Pour installer la plupart des tentes gonflables actuelles, il faut les attacher à une pompe puis gonfler manuellement le cadre intégré. Ce n’est, certes, pas très compliqué, mais cela demande un peu de temps, et lorsque l’on doit vite se mettre à l’abri, ce n’est pas toujours évident. L’innovation de la GIGA se trouve dans sa pompe électrique intégrée à la tente qui permet de la gonfler simplement en appuyant sur un interrupteur. La pompe actionnée permet de gonfler le cadre à quatre poutres avec un débit de 20 litres par minutes… Après seulement trois minutes, la tente est prête à vous accueillir !

Quelques caractéristiques techniques de la GIGA

La pompe de cette tente est étanche à la pluie (IPX5) et se charge via une simple prise USB en 5 heures environ. Sa batterie au lithium de 2000 mAh permet de gonfler la tente 30 fois sans avoir besoin de recharger la batterie, ce qui vous laisse une marge suffisante même si vous bivouaquer à différents endroits pendant quelques semaines. Lorsque la GIGA est rangée, elle ne mesure que 50 cm x 20 cm x 20 cm et ne pèse que 3,6 kilos; un tout petit poids qui n’alourdira pas trop vos bagages ou votre sac à dos. Lorsqu’elle est gonflée, la tente mesure 2.10 mètres de largeur (poteau à poteau), 1.36 mètres de haut pour une surface de 4.8 m² pour l’espace « de vie ». Aerogogo précise qu’elle peut accueillir deux adultes et deux enfants en bas-âge.

La coque de la tente est composée d’un mélange de TPU (polyuréthane thermoplastique) et de tissu polyester, et dispose d’une protection imperméable. Cependant, le fabricant recommande l’achat d’une protection supplémentaire à installer au-dessus de la tente sur toute sa surface. Aerogogo propose également des matelas gonflables avec pompe intégrée, qui se gonflent en quelques minutes et qui sont adaptés à la tente GIGA.

Combien coûte la tente GIGA d’Aerogogo ?

Plusieurs options sont disponibles, et les livraisons sont prévues en juin, sous réserve des financements obtenus par Aerogogo:

Super Early Bird – Tente, qui comprend une tente GIGA pour 212€ au lieu de 371€ (prix après campagne Kickstarter) soit 43% de réduction.

Super Early Bird-Outdoor King, qui comprend une tente GIGA et un matelas double pour 296€ au lieu de 529€ (prix après campagne Kickstarter) soit 44% de réduction.

Early Bird – Matelas simple, vendu au prix de 102€ au lieu de 120€ soit 16% de réduction.

Super Early Bird – Matelas Double, vendu au prix de 120€ au lieu de 157€ soit 23% de réduction.

Pour information, les matelas ne sont donc pas vendus avec tous les kits proposés, ni la protection anti-pluie. Plus d’infos sur la page Kickstarter.