TyBivouac, des Tiny Houses avec un châssis amovible pour déposer la petite maison où vous le souhaitez

Vous envisagez peut-être d’acquérir une tiny-house dans les prochains mois ? Pour vous aider dans votre choix, nous aimons vous présenter des entreprises françaises, qui fabriquent de ravissantes tiny-houses qui peuvent assez facilement atterrir dans votre jardin. Aujourd’hui, c’est un focus sur l’entreprise Tybivouac, située à Mauléon (79) que nous vous proposons. Avec six modèles de tiny-houses disponibles, l’entreprise est l’une des spécialistes du marché français. Leurs priorités sont la provenance de la manière première et la localisation du site de production, les performances techniques et le rapport qualité-prix. Avec Tybivouac, vous avez l’assurance d’une tiny-house performante et d’un prix calculé au plus juste… Présentation.

Tybivouac c’est qui ?

Tybivouac c’est l’idée de Jimmy Dugaz et Rodolphe Duranceau; Jimmy est le designer produit et possède une formation en menuiserie ébénisterie. Dans l’entreprise, il s’occupe de la conception et de la création bois. Rodolphe est le menuisier en chef et travaille la conception des tiny-houses. Ils ont, pour les aider, des Ty’stagiaires à qui ils transmettent leurs valeurs et apprennent un métier porteur d’avenir… N’oublions pas les Ty’moutons qui font partie intégrante de l’équipe et s’occupent des espaces verts, sans polluer l’environnement ! Voici la liste des matériaux communs à chacun des modèles proposés :

Remorques : 2.5 mètres en acier laqué / 3 mètres en acier laqué ou galvanisé / 4 mètres et 6 mètres en acier galvanisé avec châssis amovible.

Châssis amovible : Châssis mécano-soudé galvanisé avec passage de gaines / Béquilles de levages de 3,2T à charge par béquille avec une course de 300 mm.

Ossature : Epicéa 45 x 95

Isolation : Mur : chanvre 100mm / Plancher : chanvre 80mm / Toiture : chanvre 100mm

Etanchéité : Ecran pare-pluie et pare vapeur

Plancher : Parquet contrecollé massif chêne ou plancher pin massif.

Menuiseries : Mixte bois/alu ou tout bois avec plusieurs coloris au choix

Bardage : 2 essences au choix : peuplier THT / douglas avec 7 profilés possibles.

Couverture : Profilé joint debout en aluminium sur support volige peuplier. (Plusieurs coloris au choix)

Aménagement : Contreplaqué peuplier / panneau chêne massif ou peuplier massif. (Plusieurs finitions au choix)

Equipements : Issus d’une sélection selon les critères : pays de production / performances / prix

Ensemble de la quincaillerie sélectionnée pour son usage et ses propriétés.

Chacun des trois modèles présentés est disponible en version 4 mètres ou 6 mètres, avec un prix qui varie évidemment en fonction de la surface souhaitée.

Le modèle TY’pique

En version 4 mètres, la TY’pique offre un salon avec canapé convertible en lit de 120 x 190 cm, des rangements, et une table pliante pour 4 personnes. La cuisine dispose d’un meuble sous évier, de meubles tiroirs et d’éléments hauts ainsi que d’un évier avec robinetterie. La salle de bain offre un bac à douche en inox 80 x 80 avec caillebottis, toilettes sèches et rangements. Enfin, la mezzanine est la chambre de la tiny, avec un lit de 140 x 190 cm, un garde-corps et des rangements. La version 6 mètres offre une chambre supplémentaire pour deux personnes. Le prix de la version 4 mètres débute à 35 000€ (hors option / hors d’eau / hors d’air) et va jusqu’à 50 000€ pour la version confort (hors option). La version en 6 mètres démarre à 50 000€ et va jusqu’à 65 000€ dans les mêmes conditions que la version 4 mètres. Les autres modèles, à savoir la TY’roule ou la TY’tradi, offrent sensiblement les mêmes options et finitions, ainsi que les mêmes tarifs; seul le design extérieur diffère du modèle TY’pique.

Tybivouac propose aussi une teardrop !

Si vous craignez que votre tiny Tybivouac vous manque pendant vos vacances, vous pouvez opter pour la TY’berouette, une petite remorque compacte qui vous permettra de bivouaquer confortablement, et qui se tracte avec un simple permis B.

Pour découvrir le prix, les options disponibles et la disponibilité de la TY’berouette, cliquez ici ! Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Tybivouac via la page contact de leur site internet. L’entreprise précise que vous pouvez aussi « passer leur faire un petit coucou » à l’atelier, situé 72 Lieu-dit, La Crénuère, 79700 Mauléon.