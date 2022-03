La Cahute : un concept de tiny-house plus légère, plus mobile, moins chère (35 000€) et surtout… modulaire !

Il est désormais inutile de présenter la tiny-house, cette alternative à une habitation classique, qui, peu à peu, gagne du terrain sur les constructions habituelles. L’idée de pouvoir habiter une petite maison sur roues et donc de pouvoir la déplacer à sa guise séduit de nombreux propriétaires. Vivre dans une tiny-house, c’est se satisfaire de l’essentiel, apprendre à vivre au contact de la nature, et profiter d’un cadre choisi… A l’évidence, c’est aussi une manière de devenir propriétaire sans s’endetter sur 25 ou 30 ans. Du côté de Dinard (35), il existe une entreprise qui fait son petit bout de chemin depuis quelques années : Cahute, un joli nom pour de charmantes petites maisons… L’entreprise bretonne nous livre son dernier modèle : la Cahute Classic, une toute petite maison sur roues, écoresponsable, modulaire et fabriquée en France. Présentation.

Quel est le concept de la Cahute Classic ?

La Cahute Classic est une maison miniature conçue dans le respect de la nature, ; l’entreprise met un point d’honneur à utiliser des ressources naturelles ayant le plus minime impact sur l’environnement. Cette charmante petite cahute, qui littéralement désigne une petite cabane, ne propose que 10 m² de surface habitable… Mais les géniaux concepteurs vous prouvent que c’est suffisant pour vivre confortablement.

Trop mignonne, la Cahute Classic !

La petite maison de 10 m² ressemble à une jolie cabane de plage, mais elle offre bien plus qu’un simple espace pour se changer ! A l’intérieur de la Cahute, il ne faut pas s’attendre à inviter 20 personnes pour un repas, mais tel n’est pas le but de ce genre d’habitation. En revanche, au vu de son petit poids (maximum 1300 kilos) vous allez pouvoir la transporter partout, et pourquoi pas en tant que caravane que vous pourriez emmener pendant vos vacances ? Vous pourriez enfin dire que vous emmenez votre maison lorsque vous partez deux semaines ailleurs ! Avec son style qui rappelle la Bretagne, sa région natale, elle est craquante. Avec un toit en pente (aluminium), de petites fenêtres et du bois rétifié selon la technique japonaise du Shou Sugi Ban (ou Yakisugi), l’extérieur est en bois de peuplier couplé à une isolation en liège. Les éléments sont collés et peints avec des matériaux naturels.

Petite visite guidée de la Cahute Classic

Comme on peut s’y attendre dans une tiny-house, et il vaut mieux que cela soit ainsi, tout est simple mais très fonctionnel ! Dans la petite cuisine, on trouve un évier avec robinet qui tire l’eau depuis un réservoir (avec une pompe actionnée au pied), et une petite cuisinière qui suffit à préparer un repas pour deux personnes. Le choix de la pompe au pied pour l’eau est également écologique: en pompant uniquement l’eau dont nous avons besoin, nous évitons le gaspillage de cette précieuse ressource. Le reste de la visite se poursuit par une pièce à vivre qui comprend un canapé, une petite bibliothèque, une table pliante, et juste au-dessus, une mezzanine avec un couchage pour deux personnes… La salle de bain n’a pas été oubliée, elle dispose d’une douche en cuivre et de toilettes à compostage. Pour l’alimentation électrique, la Cahute Classic est disponible hors réseau avec des panneaux solaires, ou en classique avec un raccordement possible au réseau électrique.

Les caractéristiques techniques de la Cahute Classic

Dimension : 336 cm de long x 240 de large et 390 cm de haut

Poids : de 1000 à 1300 kilos

Luminaires en cèdre

Toilettes sèches à séparation

Douche en option (caillebotis peuplier rétifié)

Couverture pose à joints debout en aluminium laqué

Bardage peuplier rétifié (contraction de réticulation et de torréfaction); il faut une température minimale de l’ordre de 240°C. La température de chauffe a un impact important sur la résistance mécanique des bois.

Couchages : 140/190cm en mezzanine et 140/190cm de plain-pied

Charpente et ossature, parquet, table rabattable, banc-coffre, écritoire et bibliothèque en peuplier massif

Isolation liège expansé

Châssis Cahute Original, en collaboration avec l’entreprise de chaudronnerie DELCROS (22)

Une version domestique, deux versions autonomes.

Le prix de la Cahute Classic débute à 35 000€ HT et la version « hors réseau » autour de 45 000€ HT, ce qui correspond au prix d’une caravane de moyenne gamme. Vous pouvez retrouver les plans sur le site Internet de Cahute. Pour contacter l’entreprise qui se trouve à Dinard (35), rendez-vous dans la rubrique Contact du site.