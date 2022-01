THE CUBER, une mini Tiny House absolument charmante !

Si vous nous suivez, vous savez que nous adorons vous présenter toutes sortes de tiny-houses, maison en A ou caravanes peu ordinaires. En Allemagne, une société de construction propose The Cuber, un génial concept à mi-chemin entre la tiny-house et la caravane.

The Cuber Adventure va vous permettre de garder votre petit confort n’importe où sur la planète: le design d’intérieur a été pensé pour créer de l’espace et des opportunités sans rien sacrifier… Avec ce concept ingénieux, ce ne sont pas les occupants qui s’adaptent à la configuration mais l’inverse. A deux, trois ou quatre personnes, la « caisse » disponible en plusieurs longueurs permet de satisfaire toutes les envie des futurs propriétaires. Présentation.

Les équipements standards de The Cuber

The Cuber dispose pour tous ces modèles d’un châssis solide galvanisé à chaud et d’un cadre en tôle d’acier. Les jantes sont de dimension 195/70R14C 104N en acier couleur argent. La petite caravane dispose d’un connecteur 13 broches, de feux arrière, feux de plaque et feux de recul. Avec un Poids Roulant Total Autorisé de 1500 kg, elle ne demande que le permis B pour pouvoir la tracter et nécessite le permis BE pour être déplacée. Côté freinage, il est assuré par un frein à inertie avec fonction d’inversion automatique et un réglage automatique.

Elle dispose d’une structure sandwich thermique avec une isolation de 40 mm entre des tôles galvanisées et thermolaquées. Les bordures et cornières sont en aluminium profilé. L’étage est conçu de la même manière que la structure principale et offre un sol en bois de 15 mm d’épaisseur. Le toit est plat avec des éléments sandwichs thermiques.

Les différents modèles proposés

Trois longueurs sont disponibles pour The Cuber :

Un premier modèle avec 4730 mm de long, 2150 mm de largeur totale, 3070 mm de longueur intérieure et 1900 mm de largeur intérieure;

Le second modèle propose 5000 mm x 2150 mm à l’extérieur et 3650 mm x 1900 mm à l’intérieur;

Enfin le dernier modèle, adapté à 3 ou 4 personnes propose 5250 mm x 2150 mm à l’extérieur et 3800 mm x 1900 mm à l’intérieur.

Pour l’aménagement, c’est le propriétaire qui choisira avant commande ce qui lui convient le mieux. Il pourra ainsi l’équiper d’une petite cuisine en bois, et y inclure le nécessaire pour le traitement de l’eau. Pour l’électricité, le futur habitant pourra choisir des panneaux solaires… Il est également prévu en option de pouvoir équiper la caravane d’un auvent pour prendre ses repas à l’extérieur.

Visite guidée à l’intérieur

The Cuber, c’est une seule pièce qui fait office d’habitation. Mais l’agencement est fait de manière à ce que l’espace soit suffisamment grand pour y vivre le temps des vacances. On y entre par le « salon », qui dispose d’une banquette et d’une table amovible. Dans le fond de la pièce, une petite cuisine aménagée vous permettra de concocter vos repas… Et juste après la cuisine se trouve un couchage pour deux personnes situé en mezzanine, afin de gagner encore plus d’espace. La chambre est d’ailleurs intelligemment préservée par un rideau opaque, pour bien séparer l’espace nuit de l’espace de vie. Une petite caravane sympa pour les vacances, fabriquée en Allemagne, à découvrir en totalité ici !