The Cave XXL : une tente gonflable avec un exosquelette pour résister aux conditions extrêmes

Si vous êtes ce que l’on appelle de « vrais » campeurs qui emportez votre tente, réchaud, matelas gonflable et popotte en acier, vous connaissez forcément la marque allemande Heimplanet. Les Allemands sont de fervents campeurs et ils ont tout le matériel adéquat pour ne manquer de rien. Heimplanet existe depuis près de 20 ans, et en 2011 déjà, la marque lançait sa première tente gonflable… Depuis 11 ans maintenant, l’entreprise ne cesse d’innover en la matière. D’abord avec The Cave, une canadienne avec des piquets gonflables à la place des piquets traditionnels; en 2022, c’est au tour de la The Cave XL de faire son apparition. Présentation.

Quel est le concept de The Cave ?

The Cave, le premier modèle de tente gonflable de la marque, est prévue pour 2 à 3 personnes. Il suffit d’une pompe pour que la tente soit montée en moins d’une minute ! Une fois les structures gonflées, elle se transforme en une petite « maison » géodésique qui comporte dix points de croisement, ce qui la rend parfaitement stable et résistante. Les matériaux de haute qualité de la série de tentes The Cave font qu’elles résistent parfaitement aux intempéries, grâce au double toit en polyester ripstop imperméable, et la tente intérieure en nylon ripstop avec de multiples poches de rangement. Avec cinq points de ventilation refermables, et l’entrée, le concept The Cave offre une flexibilité hors norme. Ces points assurent également un échange d’air qui permet de conserver une bonne température à l’intérieur. Grâce à la structure gonflable, le centre de la tente devient un point d’appui supplémentaire qui lui donne cette forme d’étoile. A l’intérieur, les chambres sont individuelles, ce qui assure une stabilité même en cas de défaillance de l’une des structures gonflables.

Quelles améliorations pour The Cave XL ?

En s’associant avec le marque de vêtements outdoor 66°North, The Cave XL s’offre le luxe de devenir une tente quatre saisons qui résiste aux conditions extrêmes. Testée par les températures du blizzard de la toundra islandaise, elle a prouvé sa résistance et son isolation au froid. Rappelons que la marque 66°North est connue pour concevoir des vêtements d’hiver incroyablement isolants. The Cave XL ne diffère pas du modèle initial et conserve les dix points de croisement pour la stabilité de la tente. Et comme la première, elle se monte toujours en moins d’une minute grâce à son cadre qui se remplit d’air. En revanche, ce nouveau modèle gagne quelques mètres centimètres carrés supplémentaires en passant de 4.74 m² à 5.38 m², ce qui en fait une vraie tente pour trois personnes et non deux personnes avec un enfant. Elle se pare de couleurs différentes et affiche fièrement un orange vif qui rappelle celui des abris de sauvetage islandais…

Combien coûtent les deux modèles The Cave ?

En modèle pour deux ou pour trois personnes, les tentes Heimplanet sont des compromis parfaits pour ceux qui veulent bivouaquer sans passer leur temps à monter et démonter leur chambre à coucher. Le modèle The Cave est disponible au prix de 699€ sur le site de la marque, ou sur Amazon au prix de 698.95€ avec une livraison en 7 jours. Le modèle The Cave XL est disponible seulement sur le site Heimplanet au prix de 999€; le nouveau modèle de la marque s’adressant aux baroudeurs de l’extrême, quand le premier s’adresse à tous les campeurs qui n’ont pas envie de se prendre la tête avec des montages compliqués. Attention, les pompes ne sont pas fournies avec les tentes lors de la commande.

