SkyNest dévoile une « tente hamac » ingénieuse et modulaire de seulement 1,5 kilo

Comment choisirez-vous de passer vos vacances cet été ? Grand hôtel luxueux, séjour en tiny house, camping sauvage, ou bivouac au gré de vos découvertes ? Si cette dernière proposition est celle pour laquelle vous opterez, je vous invite à découvrir un petit havre de paix, pour les amoureux des séjours en pleine nature. Le camping sauvage n’est pas interdit en France, mais réglementé, et une tente hamac modulaire comme celle que je vais vous présenter, vous permettrait de vous installer n’importe où et même suspendus à un arbre. Découvrons ensemble le SkyNest, une tente hamac modulaire qui peut fonctionner complète, ou en plusieurs parties. Découverte.

Une tente minimaliste rapide à installer

Cette tente novatrice est la création de TravelBird, une entreprise spécialisée dans le matériel de camping, basée à Hong Kong. De prime abord, la tente SkyNest se présente sous la forme d’un hamac, munie d’un filet anti-insectes et d’un double-toit, tous attachés ensemble grâce à des fermetures éclairs. L’ensemble pèse seulement 1,5 kilo et tient dans un petit sac de 279 × 279 × 170 mm. L’installation se fait en quelques minutes, puisqu’il suffit de sortir la tente, puis de l’étendre soit au sol, soit entre deux arbres. Il faudra ensuite enrouler les sangles, ensuite de serrer afin de fixer les six haubans qu’elle présente. TravelBird estime à une minute le temps d’installation, mais cela me semble un peu présomptueux ! L’intérieur de cette tente suspendue reste minimaliste, mais le but est bien de protéger les occupants des insectes et des conditions météorologiques. Néanmoins, des rangements sont tout de même prévus, pour une lampe de poche, par exemple.

De nombreuses fonctionnalités

La tente SkyNest se compose d’abord d’un hamac composé de deux couches en nylon de 20 deniers. La première est une couche imperméable et la seconde, une couche Ripstop, plus douce pour s’y reposer. Elle dispose également d’un matelas de camping (en sus) qui peut être inséré entre les deux couches du hamac pour proposer un couchage. Il est prévu des crochets aux quatre extrémités afin de pouvoir accrocher le matelas pour qu’il ne glisse pas au fond du hamac qui, on le rappelle, est censé être suspendu. Enfin, le SkyNest dispose d’un double-toit confectionné à partir de nylon ripstop 20 deniers enduit de silicone, assurant une imperméabilité de PU3000 mm et une protection contre les rayons ultraviolets UPF50+. Le SkyNest est conçu pour accueillir un utilisateur pesant jusqu’à 200 kg (441 lb) au maximum.

Prix et disponibilités ?

Si le SkyNest parvient à entrer en production, un investissement de 179 $, soit environ 167 €, vous permettra d’acquérir votre propre ensemble, le prix de vente au détail prévu étant de 279 $ (261,49 €). Si la campagne est financée comme prévu, les livraisons seront effectuées dans le monde entier à partir du mois d’août 2024.

Ce qui semble être en bonne voie puisqu’à l’heure où j’écris ces lignes, la campagne de financement participatif atteint 28 643 € sur les 9 424 € escomptés. Pour en savoir plus, ou passer une précommande, rendez-vous sur kickstarter.com. Seriez-vous prêts à investir dans ce type d’accessoires ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

Votre participation à cette campagne de financement participatif symbolise votre volonté de soutenir un créateur dont le projet n'a pas encore été concrétisé. Il est important de prendre en considération les risques potentiels. Neozone ne peut être tenue responsable des engagements pris par le créateur ni de la distribution des récompenses.