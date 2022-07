Happy Hammock : elle invente un hamac en forme de smiley, au sourire éclatant !

Qu’est-ce qu’un hamac ? Si l’on s’en tient à la définition du dictionnaire, un hamac est une toile ou un filet suspendu entre deux points d’ancrage, destiné à dormir ou à se reposer. Les hamacs sont apparus dès le 14ème siècle, sont très courants en Amérique du Sud où ils servent même de lits parfois… Ils sont aussi très utilisés dans toutes les armées du monde, et notamment dans la marine, pour permettre aux soldats de se reposer dans un espace souvent très restreint. En Europe, le hamac n’est pas très utilisé, mis à part pour le camping ou sur les terrasses, mais rares sont ceux qui l’utilisent quotidiennement. Ce qui n’empêche pas les concepteurs de chercher à moderniser le hamac, en lui inventant de drôles de formes… Découvrez par exemple Happy Hammock d’une designeuse italienne, trop chou… Ou quelques étranges spécimens de hamacs qui donnent envie de s’y prélasser !

Happy Hammock c’est quoi ?

Ce concept original de hamac a été pensé par Frederica Sala, une designeuse italienne, qui a réalisé une petite œuvre d’art pour le studio espagnol Geometria Da Compagnia. Ce hamac « so cute » est en fait une sculpture qui, une fois le hamac rouge accroché, représente un superbe smiley au sourire éclatant. L’armature en métal forme ainsi les contours du visage, ainsi que les yeux et le nez de manière très artistique… Deux petits crochets viennent accueillir le tissu du hamac, qui va former la bouche du smiley !

D’où lui est venue cette idée ?

La designeuse explique sur le site du studio espagnol que depuis son enfance, elle a toujours adoré les hamacs car sa grand-mère d’origine mexicaine en avait de toutes sortes dans son jardin et dans sa maison de plage… A 20 ans, la jeune femme achète son premier hamac qui l’accompagne dans tous ses voyages, et notamment sur les îles grecques. Elle tombe amoureuse de cet objet de repos et décide de créer le plus original jamais vu ! Frederica a toujours pensé que cette toile entre deux arbres représentait un sourire… Et elle conclut par ces mots : “Vive les hamacs, ils me font toujours sourire”. Peut-être parce qu’ils sont eux-mêmes des sourires géants ?

Quelques autres hamacs originaux ?

Nous vous avions présenté le Treepod Canopy, un hamac cabanon qui s’accroche dans les arbres. Il est très sympa, et pour l’installer, il suffit d’une branche d’arbre pour y attacher la corde en suspension. En enroulant ensuite la corde autour de l’arbre ou sur un second point d’ancrage, il décollera du sol à la hauteur désirée. On adore sa forme et sa conception très originale ! Dans un registre différent, nous avons le hamac Hydro Hammock, qui date déjà de plusieurs années, mais nous avions trouvé l’idée plutôt sympathique… Et pour cause ! Ce hamac est équipé d’un système de chauffage au propane qui régule la température de l’eau que vous pouvez mettre à l’intérieur du hamac. Cet étrange objet est en fait un hamac qui sert de douche extérieure, de récupérateur d’eau de pluie, et qui fait aussi office de bain à remous… Plutôt innovant non ?