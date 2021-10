TreePod Canopy : le nouveau hamac/cabanon à accrocher dans les arbres

Quand les beaux jours reviennent, il arrive parfois que l’envie d’installer un hamac sous un arbre nous prenne: a nous les moments passés à l’ombre en bouquinant tranquillement, ou les siestes réparatrices à l’extérieur, bercé par le gazouillis des oiseaux. Un tableau idyllique qui peut vite se ternir: dans un hamac traditionnel, nous ne sommes jamais à l’abri d’une averse soudaine, d’une fiente d’oiseau, ou même d’une chute !

Aux Etats-Unis, une start-up avait inventé le TreePod Camper, une tente fermée qui s’accroche à l’arbre. Aujourd’hui, elle revient sur KickStarter avec le TreePod Canopy, un hamac couvert et suspendu qui donne envie de s’y reposer.

Un hamac suspendu

Le premier modèle de TreePod disposait de murs en tissus solides et de cordes stabilisatrices qui s’attachaient à des piquets au sol. A l’inverse, le Canopy dispose de cinq grandes ouvertures à la place des murs. Et il ne se rattache pas au sol, mais seulement à la branche qui le suspend. Les fabricants décrivent le Canopy comme un hybride hamac/cabanon.

Comment ça marche ?

Pour installer le Canopy, il faut une branche sur laquelle on vient attacher une corde en suspension. Il faudra ensuite enrouler la corde sur la branche ou sur un autre point de suspension, puis tirer l’auvent jusqu’à ce qu’il « décolle » du sol. Il est évidemment possible de le mettre plus ou moins haut, il faut quand même pouvoir s’installer à l’intérieur.

Ensuite, il faudra insérer les poteaux de tension en acier dans la toile qui, par ailleurs, vous protègera du soleil car résistante aux UV. Il ne restera plus qu’à zipper la toile du bas pour faire le sol, et vous pourrez profiter de votre Canopy !

Les caractéristiques techniques de la Canopy

Le hamac/cabanon Canopy peut supporter un poids de 227 kilos; il permet de se protéger du soleil mais laissera entrer l’air. Selon TreePod, il ne faut que cinq petites minutes pour profiter de l’installation.

Il est disponible en deux versions sur KickStarter, la première mesure 1.8m de haut pour un diamètre de 1.8 m. Le second modèle garde la même hauteur mais offre un diamètre de 2.3 m. Quant aux prix des deux modèles, en précommande pour le moment, les voici :

220€ environ (255$) pour le plus petit,

324€ environ (375$) pour le plus grand.

Il existe en quatre couleurs : Moss / State Blue / Graphite / Aquamarine pour le plus petit et seulement les deux premières pour le grand modèle. Au Canopy de base, il est possible d’ajouter des options comme les matelas gonflables, les filets anti-insectes pour les ouvertures, ou encore un ancrage au sol ou un support de suspension pour l’installer ailleurs que sur un arbre. Nous n’avons pas tous d’énormes arbres dans notre jardin, capables de supporters de tels poids; c’est donc plutôt ingénieux d’avoir pensé à fournir le support de suspension.

L’un des gros avantages de ce hamac nouvelle génération est quand même de limiter les risques de chutes ! Qui ne s’est jamais retrouvé au sol après s’être endormi dans un hamac… Avec le hamac Canopy, vous n’aurez au moins plus de difficultés à vous installer, enfin en théorie !