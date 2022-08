iDome : une start-up invente une tente-hamac innovante, pour se prélasser au-dessus de l’eau

Cet été, vous aurez peut-être eu l’occasion ou aurez bientôt le loisir de tester le montage d’une tente, ou d’un hamac. L’installation d’une tente peut parfois s’avérer fastidieuse, voire rocambolesque, à moins de posséder une tente de type 2Seconds de Decathlon, et encore. Quant au hamac, il faut forcément des arbres ou éventuellement des piquets, et, savoir faire des nœuds solides pour éviter de se retrouver les quatre fers en l’air… Et, que ce soit avec une tente ou un hamac, il est impossible de profiter de ces accessoires sur (ou dans) l’eau… A moins que vous n’ayez opté pour l’abri iDome, une invention géniale qui vous permet d’être dans votre hamac, protégé du soleil, le tout, les pieds dans l’eau et avec un ami ! Explications.

Une tente et hamac, mais sans les arbres !

Le concept de l’abri iDome est plutôt innovant puisqu’il utilise une structure solide en carbone, acier et aluminium pour maintenir jusqu’à 453 kilos au-dessus du sol. La structure se présente sous la forme de quatre piquets en V, recouverte d’un toit. Les deux hamacs peuvent ensuite être suspendus sous la toile, accrochés aux piquets. Ce dôme original peut être monté sur n’importe quelle surface, et même au-dessus de l’eau ! Grâce au toit, vous êtes protégés du soleil, du vent et de la pluie, et même des insectes rampants si vous deveez passer la nuit à la belle étoile.

Et il est solide, le iDome

La clé de la solidité de l’iDome Shelter est un cadre solide et épais qui s’appuie sur l’intégrité de la traction pour supporter le poids. Lorsque vous imposez une charge trop importante sur l’armature d’une tente ordinaire, elle plie sous le poids, et la structure s’effondre rapidement. Sur l’iDome, qui possède une structure dite géodésique, elle se stabilise en répartissant les charges sur l’armature et les piquets en V. Les boucles situées dans les coins supérieurs servent à attacher un ou deux hamacs et des équipements tels que des sacs à dos, des vêtements ou même des vélos. Avec 454 kilos de poids supporté, il peut allègrement vous mettre, vous et vos affaires, à l’abri de la pluie par exemple.

L’iDome pèse tout de même 18.5 kilos, un peu lourd pour l’emmener chaque jour à la plage peut-être, mais il a apparemment été conçu pour être facile à installer. L’ensemble du cadre est relié en une seule pièce, et les poteaux individuels et les segments de poteaux se déplient et se fixent ensemble pour prendre forme en quelques minutes. Il dispose également d’un système d’ancrage en fibre de carbone pour qu’il ne s’envole pas. On peut regretter le fait qu’il ne dispose pas de parois sur le modèle de base, ce qui en fait plus un abri temporaire qu’une vraie tente de camping.

Quelques détails supplémentaires sur l’iDome

A l’intérieur, on trouve une hauteur de 2.40 mètres et une surface de la toile de 8.5 m² avec une surface totale au sol couverte de 15 m², parfait pour se prélasser à l’ombre, ou pour pique-niquer en ôtant les hamacs par exemple. Le modèle iDome le plus basique est doté d’un toit en polycoton ripstop pour la protection contre le soleil, tandis que l’iDome+ se dote d’une paroi arrière ripstop qui offre une protection contre le vent sur certaines parties.

La variante complète de l’iDome Camp est constituée d’une armature complète, d’un plancher en PVC et d’un toit en maille anti-odeurs et d’un double toit imperméable. L’iDome de base coûte 799$, et le modèle haut de gamme coûte 999$. Quant au modèle avec les parois fermées, l’iDome Camp, il faudra compter 2999$. Sympa cette tente hamac, mais pas encore disponible disponible en France pour le moment, uniquement aux Etats-Unis, moyennant 95$ supplémentaires pour la livraison. Cela fait un peu cher le hamac non ? Plus d’informations : iDome Shelters