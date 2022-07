5 Hamacs innovants et inventifs pour dormir à la maison, sur l’eau ou au bureau

Qu’il est agréable de s’installer au creux d’un hamac pour y faire une sieste, ou y lire un bon livre… En Amérique du Sud, le hamac fait partie de la vie quotidienne des habitants: dans toutes les haciendas mexicaines ou péruviennes, on trouve des hamacs colorés suspendus sur les terrasses, ou même à l’intérieur des maison. Le hamac, c’est un peu un art de vivre qui se transmet de génération en génération… On les imagine souvent colorés, ou verts kakis quand ils servent aux troupes militaires à prendre un peu de repos. Pourtant, les hamacs sont aussi des produits sur lesquels les constructeurs aiment innover et proposer des modèles plutôt originaux. Retour sur quelques hamacs qui sortent vraiment de l’ordinaire.

Hydro Hammock, le hamac bain à remous

Quoi de plus agréable que de se glisser dans un bain à remous après des heures de marche en montagne ? Le problème, c’est qu’on n’en trouve pas à chaque coin de chemin… Avec le système Hydro Hammock, il vous suffit d’avoir un point d’eau et deux arbres pour installer votre hamac qui, grâce à un système de chauffage et à un tuyau pour pomper l’eau d’un lac, se transforme en bains à remous chauffé grâce à du propane. Par ailleurs, il pourrait supporter un poids de 340 kilos.

Qaou, une tente hamac-abri solaire…

La Qaou est une tente multi-usage, modulaire et transformable qui offre plusieurs possibilités d’installation. Elle a en plus la particularité de pouvoir se transformer en hamac, pouvant supporter jusqu’a 150 kilos. La tente s’accroche à deux arbres grâce aux sangles fournies, et en ajoutant d’autres tentes Qaou, on peut ajouter un toit au-dessus du hamac… Ingénieux non ?

Hammocraft, le hamac qui flotte

Hammocraft est un système ingénieux qui se présente sous la forme d’une structure en métal sur laquelle il est possible d’accrocher jusqu’à 5 hamacs. La structure peut être installée sur n’importe quelle embarcation : planche à voile, bateau gonflable ou planche de paddle… Mais il est également possible d’utiliser le système Hammocraft comme un hamac classique grâce à son cadre en aluminium qui peut supporter jusqu’à 360 kilos. Un système d’attache permet d’arrimer le cadre métallique à la structure flottante choisie.

Flying Tent, un sac à dos qui se transforme en hamac !

La Flying Tent offre plusieurs fonctions à son utilisateur puisqu’elle peut faire office de hamac, mais également de poncho ou de sac à dos… Si vous la posez au sol ou en hauteur, elle se fait tente ! Si vous l’accrocher entre deux arbres, elle se fait hamac et poncho grâce à la toile qui vous protège du vent et des insectes. Une fois votre sieste terminée, vous repliez le tout et la portez sur votre dos comme un sac à dos !

Un hamac pour le bureau ?

Le petit dernier de la liste n’est pas vraiment un hamac comme on l’imagine, puisque celui-ci s’installe sous votre bureau, pour une petite sieste réparatrice entre deux rendez-vous… Il s’appelle Uplift V2 et se place en quelques minutes à condition que vous ayez installé auparavant les deux points d’ancrage sous un bureau qui doit mesurer au moins 1.80 mètre de long. Le hamac étant fourni avec deux mousquetons, vous n’aurez qu’à l’accrocher pour une sieste bien méritée. Pensez-y, pour certains: la rentrée approche, il va bien falloir récupérer de vos vacances éreintantes !