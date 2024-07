POD-01, une nouvelle tente gonflable pour 4 personnes qui se gonfle en moins de 5 minutes

Vous êtes des campeurs invétérés et n’envisagez jamais les vacances autrement que dans votre tente ? Même si vous êtes des habitués du camping, vous ne pouvez pas échapper au montage, parfois fastidieux, d’une tente classique. En France, près de 8 000 campings sont prêts à vous accueillir selon la ffcc.fr, la Fédération Française des Campeurs, Caravaniers et Camping-caristes. Et, des tentes, on en voit de toutes les couleurs et de toutes les formes : canadienne, igloo, sur le toit d’une voiture, ou gonflable. Justement, c’est d’un modèle gonflable que je souhaite vous parler dans cet article. Conçue par l’entreprise française Exod, l’Air Station POD-01 se gonfle en cinq minutes, et peut accueillir quatre personnes. Je vous invite immédiatement à la découvrir.

Un habitat portable et gonflable inspiré du kitesurf

L’Air Station POD-01 est inspirée de la technologie utilisée pour les puissantes ailes de kitesurf. Elle se présente sous la forme d’une capsule innovante, se gonfle en seulement cinq minutes. Contrairement aux tentes traditionnelles, souvent encombrées de poteaux et d’élastiques, l’Air Station POD-01 simplifie le processus de montage grâce à l’air pour soutenir sa structure. Ce concept révolutionnaire permet non seulement un gain de temps précieux lors de l’installation, mais assure également une robustesse et une stabilité impressionnantes grâce à ses tubes gonflables.

Une structure robuste et facile à installer

L’Air Station POD-01, tout comme ses prédécesseurs, repose sur un système de cadre fondé sur des tubes gonflables. Selon Exod, ces tubes deviennent incroyablement durs et rigides à seulement 0,5 bar de pression, ce qui est facilement atteint à l’aide d’une pompe à main. En seulement cinq minutes, la structure est entièrement gonflée, prête à proposer un espace de vie spacieux et confortable de 4,2 mètres carrés. Les murs de 1,5 mètre de hauteur comportent de grandes ouvertures grillagées et des fenêtres qui permettent de profiter pleinement des paysages environnants tout en assurant une ventilation optimale. Des modules de stockage peuvent être fixés aux poutres afin que le sol reste dégagé et propre. De plus, elle se dégonfle et se range aussi en cinq minutes, du temps de gagné sur le trajet du retour ou quelques heures de plus à la plage !

Un produit conçu pour les campeurs en voiture

Certes, une fois dégonflée et rangée, elle se range dans un petit sac de transport, qui pèse tout de même 8,5 kg, un peu lourd pour les randonneurs, par exemple. Néanmoins, avec ses 25 × 35 × 64 cm lorsqu’elle est rangée, elle se casera facilement dans un coffre ou même dans une petite remorque pour vélos. Actuellement disponible en précommande, l’Air Station POD-01 est proposé à un prix réduit. Les 10 premières unités sont proposées à 1 699 €, les 20 unités suivantes à 1 799 €, et le dernier lot à environ 1 899 €. Après ces précommandes, le prix de vente normal sera de 2 499 €. Elle est disponible en deux versions : noire ou blanche. Pour en savoir plus sur cette étrange tente gonflable ou passer une précommande, rendez-vous sur le site officiel : exod.store/pod-01. Que pensez-vous de cette drôle de tente gonflable ? Elle paraît très pratique, non ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .