Decathlon : La tente 2SECONDS Quechua devient EASY et accueille trois personnes

Si vous avez déjà fait du camping ou bivouaqué seul ou en duo, vous connaissez forcément les célèbres tentes Quechua 2 Second aussi appelées 2SECONDS ou Tente 2 secondes… Ces tentes, qui se déplient donc en deux secondes, sont devenues des incontournables pour les campeurs du monde entier. Même s’il faut un peu plus de deux secondes pour les replier, soit dit en passant ! Toujours est-il qu’elles envahissent le marché de la tente de camping depuis une quinzaine d’années. En 2020, Quechua et Decathlon ont décidé d’innover et de mettre à jour leur design. Désormais, elles s’appellent 2 Second Easy, et sont une variante plus fluide avec un rangement plus facile tout en conservant un design plus traditionnel.

Quelle est l’innovation de la Quechua ?

Si vous l’avez déjà expérimentée, vous savez que l’ancienne version était conçue pour deux personnes. Qui n’a jamais monté deux ou trois tentes de ce type pour faire campement autour d’une table ou d’un grand tapis de sol ? Désormais, les tentes Decathlon pourront accueillir trois personnes mais resteront aussi simples à monter et à démonter !

Comment est née l’idée de cette tente ?

En 2003, Jean-François Ratel, responsable chez Quechua, répond simplement à l’appel de campeurs qui veulent une tente « que l’on lance en l’air et qui se monte toute seule » . Une tente pop-up qu’il avait déjà utilisé dans une version en forme de disque lors du festival de Woodstock en 1999… Ces tentes pop-up avec une base en forme de disques étaient très utilisées pour se protéger des intempéries lors de festivals, mais elles n’étaient pas conçues pour y dormir. Avec Decathlon, leur partenaire historique, ils décident alors d’inventer une vraie tente sur le même principe que celui qu’il avait utilisé.

Comment est-elle fabriquée ?

En 2005, Quechua et Decathlon lancent donc la 2 Seconds, une tente à double paroi avec une toile extérieure qui résiste aux intempéries et qui comprend une chambre séparée de la pièce centrale. Grâce à des arceaux en fibre de verres, elle se met en forme en la lançant en l’air… Succès immédiat pour la tente, mais il faut bien reconnaître que l’on manquait de place et que dans la famille, elle servait de chambre pour les enfants ravis de ne pas être dans la même que les parents !!!

Les nouveautés du modèles Easy…

Dans le modèle Easy, les poteaux qui tenaient les uns aux autres par des élastiques ont été remplacés par un cadre pliable qui se lance grâce à la traction de deux cordons de lancement, et se forme en appuyant sur deux boutons… Une nouveauté également, la tente n’a plus la forme d’un disque plat mais d’un étui en forme de rouleau pour être transportée plus facilement. Ses parois restent fidèles à la technologie Fresh&Black qui vous apporte fraicheur et obscurité pour dormir en toute sérénité. Enfin, et comme nous vous l’avons annoncé, elle accueille une personne de plus. On attend maintenant le modèle familial pour quatre personnes qui serait probablement très apprécié des familles avec deux enfants ! La tente Easy 2 Seconds Quechua / Decathlon est disponible au prix de 200€ sur le site ou dans les magasins Decathlon.