Maverick, l’invention d’un « cube » de camping qui se range à plat et qui se monte en moins de cinq minutes

Et si vous choisissiez un mode de camping « sauvage » que l’on appelle aussi « hors réseau » pour vos prochaines vacances. L’idée du camping hors réseau est de se déconnecter des services publics et de s’appuyer sur ses propres ressources pour la nourriture, l’eau, l’énergie et l’hébergement. Pour vivre cette expérience, l’entreprise britannique Caboose & Co dévoile le cube de camping Maverick comme une alternative au camping, à mi-chemin entre la tente classique, la maison container et la caravane pop-up. Maverick est un petit abri qui se range à plat et qui se déplie en moins de cinq minutes. Découverte.

Le cube de camping Maverick, qu’est-ce que c’est ?

Caboose & Co est une entreprise dérivée de Cube Modular, une société basée à Worcester, au Royaume-Uni, spécialisée dans les structures portables. Leur expertise réside dans la fourniture d’abris temporaires hautement portables pour les événements éphémères, offrant un logement aux employés et aux invités. Le Maverick, fruit d’une collaboration avec la société hongroise Campsule, est la plus petite solution proposée par Caboose & Co. Comme distributeurs pour le Royaume-Uni et l’Irlande, ils ont lancé le Maverick au moment de la pandémie à l’automne 2020, offrant ainsi une évasion sécurisée et protégée d’un environnement malade. Il s’agit d’un abri compact et fascinant conçu pour être utilisé en réseau ou en dehors du réseau traditionnel. Idéal pour deux personnes, mais recommandé pour une seule, il peut aisément être plié pour faciliter le transport et se monte en moins de cinq minutes, offrant ainsi un espace de vie sécurisé et verrouillable avec des parois robustes.

Un petit tour à l’intérieur ?

Caboose présente le Maverick comme un module de glamping. Il dispose d’un plancher pour accueillir les matelas et les sacs de couchage, de deux ports USB pour recharger les appareils, d’une lumière LED, d’un ventilateur et de quelques fenêtres. L’unité standard est conçue pour être connectée au réseau électrique à l’aide d’une prise fournie, mais Caboose propose également des options pour une utilisation en dehors du réseau. L’intérieur du Maverick est assez simple. Cependant, il procure un sol solide et plat, ce qui est un avantage considérable par rapport à une tente posée au sol. Le toit et le plancher en fibre de verre servent de base et de couvercle au conteneur plat qui abrite toutes les autres pièces. Ces deux éléments sont montés à l’aide de pieds en aluminium et de poutres d’angle, qui maintiennent en place les parois isolées en XPS. La porte et les parois latérales sont équipées de fenêtres en polycarbonate, tandis que d’autres parois intègrent un système de ventilation.

Quelques caractéristiques techniques et le prix

Le Maverick est soigneusement conçu pour proposer une solution de transport compacte et autonome. Il se plie dans un emballage plat mesurant 225 × 180 × 30 cm pour faciliter son transport. Selon Caboose, il peut être assemblé en moins de cinq minutes. Avec une hauteur maximale de 1,3 m, il ne permet pas aux adultes de se tenir debout, mais il offre amplement d’espace pour s’allonger ou s’asseoir. Les pieds ajustables du Maverick permettent de niveler la structure même sur un sol irrégulier et peuvent être rétractés pour empiler les unités. Cependant, avec un poids d’un peu plus de 160 kg, il faudra certainement plusieurs personnes pour le déplacer et l’installer. Bien que les prix actuels ne soient pas spécifiés par Caboose & Co, lors de son lancement initial en 2020, le Maverick était proposé au prix de 3 485€ HT… Ce qui n’est pas accessible à toutes les bourses, vous en conviendrez. En savoir plus ? Rendez-vous sur les sites Caboose & Co et Campsule.