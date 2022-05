Stugan : cette entreprise varoise s’inspire des Tiny-Houses suédoises pour proposer un nouveau type d’hébergement

Bientôt, les 8000 campings de France se rempliront de dizaines de milliers de vacanciers prêts à se prélasser après une année de labeur harassante ! Dans tous les campings ou presque, nous trouvons des emplacements pour tente, des mobil-homes, des caravanes, et depuis quelques années, d’autres types d’hébergement. C’est le cas des cabanes étapes pour les randonneurs par exemple, ou des petits studios de jardin aménagés en hébergements locatifs. Du côté de Toulon, il existe une société française qui vend des tiny-houses déplaçables, sans fondation, installables sans permis de construire… Les petites maisons conçues par STUGAN sont aussi recyclables à 100%. Présentation de cette toute jeune entreprise française !

La naissance de STUGAN

STUGAN, c’est l’association de trois amis toulonnais Manuel Hennequin, Olivier Durand et Gaël Caron, qui se connaissent depuis les bancs du collège. Lors de l’un de leurs voyages, ils découvrent les Stugas, des maisons typiques suédoises, en bois. Leur vient alors l’idée de créer une entreprise autour du tourisme local, mais également du développement durable. Leur souhait, lorsqu’ils pensent à cette idée en 2019, part du principe que la France et ses 8000 campings est le premier marché du camping en Europe. Ils veulent donc proposer un type d’hébergement plus haut de gamme, et plus diversifié.

Une Stuga c’est quoi en Suède ?

Dans ce pays scandinave, une Stuga est une petite maison de campagne en bois dans laquelle les Suédois aiment s’évader pour quelques jours, loin de la ville. Comme les tiny-houses, elles peuvent être autonomes ou raccordées aux différents réseaux, sophistiquées ou minimalistes. En revanche, elles sont toutes facilement accessibles. Importer les Stugas en France était donc le but des trois amis.

Que propose STUGAN ?

Les trois fondateurs se complètent malgré des cursus estudiantins très différents… Manuel est spécialisé en économie, gestion et logistique urbaine; Gaël, ingénieur en mécanique se charge de la recherche et du développement, et Olivier, kinésithérapeute de formation s’occupe de la création Web et du digital. La petite maison STUGAN propose 21 m² habitables pour une hauteur de 4 mètres. Avec une emprise au sol de 16 m², elle ne nécessite ni permis de construire, ni fondation, ce qui en fait une habitation parfaite pour les professionnels de l’hébergement. A l’intérieur, tout est pensé pour que les locataires y soient confortablement installés. Elle peut accueillir 4 personnes et dispose donc des couchages adéquats, d’une cuisine et d’une salle de bain. Les modules peuvent également s’assembler afin de créer de plus grandes surfaces. Un produit complémentaire a également été développé : une salle de bain indépendante de 4 m² qui s’installe sur le côté et est reliée à l’habitation par la terrasse. L’un des fondateurs explique : « La tiny house de 3,5 tonnes est vendue avec ou sans remorque. Elle vise les campings et l’hôtellerie de plein air, les domaines viticoles et particuliers pour notamment de la location estivale ».

Combien coûte une tiny-house STUGAN ?

Comme l’explique l’entreprise, les modèles qu’elle fabrique se destinent plutôt aux professionnels du tourisme qui souhaitent proposer un nouveau type d’hébergement. Le modèle de base est vendu au prix de 23.400 euros sans remorque et nue de tout aménagement. Des tests ont été réalisés dans un camping en Corse avant que la Stuga ne soit vendue à un particulier pour un projet écotouristique dans le Lot. Dès cet été, vous pourrez normalement louer une Stuga en Ardèche… Pour plus d’infos sur les STUGANS varoises, rendez-vous sur le site de l’entreprise stugan-house.com.