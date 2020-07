Tente, Tiny house, Camping Car ou Glamping, découvrez quatre manières de profiter des joies du camping !

Dans l’inconscient des novices, le camping c’est soit dépassé, soit inconfortable, soit les deux à la fois ! Ceux qui n’ont jamais campé ont souvent des à priori totalement infondés… Le camping d’autrefois avec la tente qui pesait 50 kilos à elle-seule est désormais révolu…

Il existe plusieurs manières de camper et elles ont chacune un charme particulier. Aujourd’hui le camping n’a plus rien à voir avec celui que l’on pratiquait dans les années 60 ! Il a pourtant été une échappatoire et un permis de liberté pour des millions de français… Tente, camping-car, tiny house ou glamping, découvrez quatre manières de profiter des plus sites de France !

Le camping classique, en tente !

Les charmes de la tente ne sont plus à prouver ! Nuit à la belle étoile, repas au coucher du soleil, apéro entre amis… C’est indéniable, ce type de camping vous ouvrira aux autres ! Les tentes d’aujourd’hui s’installent en quelques minutes et offrent un confort spartiate que vous pouvez grandement améliorer… Aujourd’hui les couchages sont ultra confortables et ne se résument plus à un simple lit de camp. Il faut en revanche absolument accepter d’utiliser les sanitaires communs du camping ! C’est aussi le mode de camping le moins cher qui existe actuellement.

Le camping-car pour des vacances dynamiques !

Que vous choisissiez un luxueux camping-car ou une bonne vieille Volkswagen VAN, vos vacances seront forcément itinérantes… A moins que vous ne jugiez opportun de poser votre camping-car dans un camping avec vue sur mer ! Quoiqu’il en soit, il va falloir faire vite pour réserver votre véhicule, les demandes de location de camping-car ont explosées ces derniers mois et il est peut-être déjà trop tard. Le camping-car d’aujourd’hui offre tout le confort d’un mobil home et une autonomie quasi-totale des voyageurs… Cependant, le budget s’avère un peu plus élevé qu’un camping en tente… Les frais d’essence peuvent considérablement alourdir votre budget !

La Tiny-House remplace peu à peu le Mobil Home.

Les Tiny House fleurissent dans les campings, elles se révèlent plus confortables et plus spacieuses que les mobil-homes rectangulaires que nous connaissons tous ! Parfois réunis sur un camping à thème, elles offrent le confort et le dépaysement des vacanciers… Il n’y a qu’à y déposer ses bagages pour profiter des vacances… Pas d’installation, pas de montage, elles sont privilégiées par les familles avec des enfants. En fonction de la saison, les locations de Tiny House peuvent être une excellente alternative entre la tente et le camping-car.

Le glamping… un mode nouveau mais qui séduit !

Le glamping, contraction de deux mots qui en disent long : glamour et camping ! Ou comment séjourner dans un certain luxe tout en restant des campeurs. Bulles transparentes au milieu d’un lac, cabanes dans les arbres ou roulottes foraines, le choix est large. Le confort absolu règne dans ces habitations saisonnières. Les services proposés sont souvent dignes d’un hôtel étoilé : petit déjeuner préparé, repas servi dans la bulle ou la cabane. Ce mode de camping fait des adeptes mais s’adresse tout de même à ceux qui ont un budget conséquent pour les vacances.

Et vous ? Quelle est votre manière de camper ? Plutôt tente et réchaud ou cabane dans les arbres et repas servir au balcon ?

