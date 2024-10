Le nouveau van aménagé HorizonVan UP L2 n’a rien à envier au California de Wolkswagen

La « vanlife » séduit de plus en plus d’adeptes et les nouveautés dans ce domaine s’enchainent. Cette fois-ci, je vous emmène à la découverte du dernier-né de chez Glenan Concept Cars baptisé l’HorizonVan UP L2 qui est bien plus qu’un simple fourgon aménagé. Ce véhicule a la particularité de combiner les atouts d’un van pour les escapades en plein air avec la modularité d’un véhicule familial. C’est un modèle encore unique sur le marché des vans aménagés. Il propose un aménagement flexible, adapté aux besoins d’une famille ou de voyageurs solitaires, avec des options de configuration allant de 2 à 7 places. Que vous souhaitiez partir en week-end à la montagne, organiser un road trip en famille ou profiter d’une aventure en solo, l’HorizonVan UP L2 s’adapte à toutes les situations ! Je vous invite à le découvrir.

Quels sont les points forts de l’HorizonVan UP L2 ?

En réalité, il dispose de plusieurs points forts, mais son principal atout réside dans sa modularité. Grâce à sa longueur de 5,48 mètres, il procure un espace intérieur vaste et modulable. Il peut accueillir des vélos ou d’autres équipements volumineux, et sa banquette coulissante permet de modifier l’espace en fonction de vos besoins. De plus, vous avez également la possibilité d’ajouter jusqu’à quatre sièges indépendants pour augmenter la capacité d’accueil. De plus, il est équipé d’un plancher à quatre rails, en série. Cette fonctionnalité supplémentaire permet de configurer le véhicule en fonction du nombre de passagers.

Un petit tour à l’intérieur ?

Dans ce van aménagé, c’est le confort qui prime avant tout, on pourrait presque le qualifier d’un van de luxe ! Dans un si petit espace, vous trouverez une cuisine équipée qui comprend deux grands feux à gaz, un évier rectangulaire en inox avec une robinetterie flexible et un réfrigérateur d’une capacité de 51 litres. L’espace cuisine est par ailleurs pourvu de trois tiroirs coulissants, parfaits pour ranger vos ustensiles, ainsi qu’un range bouteilles capable de contenir jusqu’à 12 bouteilles de 1,5 litre. Les repas deviennent un jeu d’enfant, même dans un espace aussi réduit, et c’est un autre atout majeur de ce van aménagé. En matière de rangement, l’HorizonVan UP L2 offre jusqu’à 654 litres d’espace, répartis dans plusieurs compartiments. Et, grâce à un rideau coulissant astucieux, permet un accès facile à vos objets du quotidien et la douchette extérieure, située à l’arrière du van. Et, pour les douches, vous pourrez compter sur un réservoir d’eau propre de 90 litres et un réservoir d’eau usée de 55 litres.

Le confort toujours, aussi dans l’espace couchage

Après une bonne douche, vous serez accueilli dans le toit relevable de l’HorizonVan UP L2 équipé d’un lit double confortable de 140 cm par 198 cm. Le sommier à lattes en bois et le matelas à mémoire de forme garantissent des nuits agréables après une longue journée d’aventure. De plus, avec le pack signature en option, la toile du toit peut s’ouvrir à 180°, offrant une vue panoramique imprenable sur votre environnement. Malgré sa polyvalence et ses nombreuses fonctionnalités, l’HorizonVan UP L2 reste un véhicule compact et élégant.

Proposé à partir de 55 400 €, il représente un investissement intelligent pour ceux qui veulent pleinement profiter de la vanlife, en toute saison et dans toutes les situations. Plus d'informations à propos de ce véhicule sur le site de Glenan Concept Cars.